टेलर स्विफ्ट मंगेतर ट्रैविस केल्से करने जा रहीं शादी? तारीख को लेकर हुआ ये खुलासा

टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्से की शादी को लेकर आया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 11:04 am Feb 26, 202611:04 am

क्या है खबर?

पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। अगस्त, 2025 में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड ट्रैविस केल्स के साथ सगाई की थी। उस वक्त से चर्चा थी कि दोनों 2026 में एक-दूसरे के साथ शादी करके अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ताजा जानकारी में पता चला है कि टेलर और ट्रैविस ने अपनी शादी की तारीख को पक्का कर लिया है। दोनों जून में शादी करने जा रहे हैं।