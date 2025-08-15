स्वतंत्रता दिवस पर आईं इन फिल्मों ने किया था कमाल, 2 के हीराे थे सलमान खान

स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त का दिन भारतीयों के लिए बेहद खास होता है। हर कोई अलग-अलग तरीके से आजादी का जश्न मनाता है। सिने प्रेमियों के लिए भी इस खास मौके पर कई फिल्में रिलीज होती हैं, जो दर्शकों का जमकर मनोरंजन करती हैं। इस अवसर पर फिल्म सिनेमाघरों में लाने से निर्माताओं का भी फायदा होता है। आइए जानें 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुईं उन फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की।

#1 'शोले' अमिताभ बच्चन की फिल्म 'शोले' की रिलीज को 50 साल पूरे हो चुके हैं। यह फिल्म रिलीज के पहले 3 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर असफल हो गई थी, लेकिन चौथे दिन से इसने जो करिश्मा दिखाया, वो देख सभी हैरान रह गए थे। 3 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 35 करोड़ रुपये कमाए थे। लोगों की तारीफ ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया और 'शोले' भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर बन गई।

#2 'एक था टाइगर' यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स से निकली फिल्म 'एक था टाइगर' दर्शकों को बेहद पसंद आई थी फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी पर भी लोगों ने खूब प्यार लुटाया था। 75 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 335 करोड़ रुपये कमाए थे। इसके बाद फिल्म के 2 भाग 'टाइगर जिंदा है' और 'टाइगर 3 दर्शकों' के बीच आए।

#3 'तेरे नाम' सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' 15 अगस्त, 2003 में रिलीज हुई थी। 10 करोड़ रुपये इस फिल्म का बजट था और इसने बॉक्य ऑफिस पर 24 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म में सलमान ने एक दिलजले आशिक का किरदार निभाया था। फिल्म की लीड हीरोइन भूमिका चावला थीं। इस फिल्म में सलमान की न केवल एक्टिंग] बल्कि उनके हेयरस्टाइल ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। उधर फिल्म के गाने भी रिलीज होते ही हिट हो गए थे।

#4 'स्त्री 2' राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर जैसे कलाकारों के अभिनय से सजी फिल्म 'स्त्री 2' पिछले साल 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। अमर कौशिक के निर्देशन और दिनेश विजान के प्रोडक्शन वाली ये हॉरर कॉमेडी फिल्म लगभग 2 महीने तक सिनेमाघरों में लगी रही थी। 50 से 100 कराेड़ रुपये के बीच बनी इस फिल्म ने 800 करोड़ रुपये की धमाकेदार कमाई की थी। अब इस फिल्म का अगला भाग 'स्त्री 3' दर्शकों के बीच आएगा।