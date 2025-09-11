'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का प्रोमो जारी (तस्वीर: एक्स/@NetflixIndia)

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' में दिखेंगे फिल्म 'मिराई' के सितारे, सामने आया प्रोमो

लेखन दीक्षा शर्मा 06:07 pm Sep 11, 202506:07 pm

क्या है खबर?

अभिनेता तेजा सज्जा काफी समय से अपनी आगामी फिल्म 'मिराई' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस एक्शन एडवेंचर फिल्म के निर्देशक हैं कार्तिक गट्टामनेनी। यह फिल्म 12 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेजा इन दिनों फिल्म के प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं। अब तेजा फिल्म 'मिराई' के प्रचार के सिलसिले में कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' में पहुंचने वाले हैं। इस शो का नया प्रोमो सामने आ गया है।