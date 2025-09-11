'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' में दिखेंगे फिल्म 'मिराई' के सितारे, सामने आया प्रोमो
अभिनेता तेजा सज्जा काफी समय से अपनी आगामी फिल्म 'मिराई' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस एक्शन एडवेंचर फिल्म के निर्देशक हैं कार्तिक गट्टामनेनी। यह फिल्म 12 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेजा इन दिनों फिल्म के प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं। अब तेजा फिल्म 'मिराई' के प्रचार के सिलसिले में कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' में पहुंचने वाले हैं। इस शो का नया प्रोमो सामने आ गया है।
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के नए एपिसोड में तेजा के अलावा रितिका नायक, श्रिया सरन और जगपति बाबू जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। पूरी स्टार कास्ट कपिल के साथ मस्ती करती दिख रही है। निर्माताओं ने प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'इस फनीवार में मिराई परिवार की मुलाकात कपिल के परिवार से होगी।' 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के इस एपिसोड को आप 13 सितंबर, 2025 को रात 8 बजे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
The Mirai parivaar meets Kapil’s parivaar this funnywaar 🫶— Netflix India (@NetflixIndia) September 11, 2025
Watch Teja Sajja, Ritika Nayak, Shriya Saran and Jagapathi Babu on the new episode of The Great Indian Kapil Show, this Saturday, only on Netflix. pic.twitter.com/pSX2jB3e3J