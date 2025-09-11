बॉलीवुड सितारे अलग-अलग वैनिटी वैन के अंदर क्या करते हैं? संजय गुप्ता ने सब बता दिया

बॉलीवुड में बढ़ती फिल्मों की प्रोडक्शन लागत और अभिनेताओं की बढ़ती मांगों पर होने वाली बहस ने जोर पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर अब जाने-माने निर्देशक संजय गुप्ता ने नाराजगी जाहिर की बॉलीवुड सितारों की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने उन सितारों पर जमकर भड़ास निकाली है, जो अपने साथ कई वैनिटी वैन लेकर चलते हैं और फिर सारा खर्च निर्माताओं पर डालते हैं। निर्देशक ने इस मामले में महानायक अमिताभ बच्चन की खूब तारीफ की।

खुलासा "एक वैन में तो साब जी बिना कपड़ों के बैठते हैं" साइरस भरुचा के शो में संजय ने कहा, "मैं उन सितारों को जानता हूं, जो 6-6 मेकअप वैनिटी वैन लेकर चलते हैं। ये सच है और मैं बहुत गंभीर हूं। पहली वैन उनकी निजी जगह है, जहां साब जी बिना कपड़ों के बैठते हैं। उसके बगल में सर की दूसरी वैन है, जहां वो अपना मेकअप और हेयरस्टाइल करवाते हैं। फिर एक वो वैन है, जहां सर मीटिंग करते हैं। चौथी वैन उनका जिम है, जहां सर वर्कआउट करते हैं।"

भड़ास संजय बोले- एक खाना खाने के लिए चाहिए, भूखा थोड़ा ही रहेगा साब? संजय बोले, "वर्कआउट वैन का मतलब है कि वो अपने ट्रेनर, अपने हेल्पर, वैन के ड्राइवर और वैन के रख-रखाव वाले व्यक्ति को साथ लाएंगे। मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट भी अपने साथ असिस्टेंट लेकर आते हैं। उधर पांचवीं वैन साब की खाना खाने के लिए होती है। अब भूखा थोड़ी रहेगा? एक शेफ पूरे दिन सेट पर रहता है और खाने को ग्राम के हिसाब से तौलता है। छठी वैन भी चाहिए, क्योंकि उन 5 वैन का स्टाफ किधर बैठेगा?"

हालात स्टार जोड़ियों तो दो कदम आगे संजय ने आगे कहा कि स्टार कपल की हालत तो और बदतर है, क्योंकि वे अलग वैन की मांग करते हैं। उन्होंने कहा, "सेट पर स्टार जोड़ियों की 11 वैन आती हैं। क्या वो घर पर साथ में खाना नहीं खाते? वो तो पति-पत्नी हैं और फिर भी उनके पास अलग किचन वैन है। मैं बिल्कुल भी बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। ये एक सच्चाई है।" हालांकि, संजय ने उन सितारों का भी जिक्र किया, जो ये सब नहीं करते।

सराहना "अमिताभ बच्चन अपने स्टाफ का खर्च खुद उठाते हैं" संजय ने कहा कि अमिताभ बच्चन एकमात्र ऐसे एक्टर हैं, जो इस चलन पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने कहा, "मिस्टर बच्चन आपको अपने स्टाफ को कभी भी तनख्वाह नहीं देने देते। कुछ भी नहीं। न कोई दिहाड़ी, न कोई किराया। वो साफ कहते हैं कि ये मेरा स्टाफ है, निर्माता का नहीं, जो वो उनका खर्च उठाएगा। उनके पास बस 1 मेकअप मैन, हेयर स्टाइलिस्ट, ड्राइवर और एक लड़का है, लेकिन अब 30 लोगों की टीम बन गई है।"