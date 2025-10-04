रश्मिका मंदाना ने बताई 'द गर्लफ्रेंड' की रिलीज तारीख, नए टीजर के साथ किया धमाकेदार ऐलान
क्या है खबर?
अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को पिछली बार सलमान खान के साथ फिल्म 'सिकंदर' में देखा गया था। हालांकि, उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। आने वाले दिनों में अभिनेत्री एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी। उन्हीं में से एक है 'द गर्लफ्रेंड', जिसकी रिलीज की राह दर्शक बड़ी बेसब्री से देख रहे थे। अब आखिरकार रश्मिका ने अपनी इस फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया है।
ऐलान
5 भाषाओं में आएगी फिल्म
रश्मिका ने इंस्टाग्राम पर रिलीज तारीख के साथ फिल्म का नया टीजर प्रशंसकों के साथ साझा किया है। उन्होंने ये भी बता दिया कि 'द गर्लफ्रेंड' 7 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म तेलुगू, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी। फिल्म का टीजर साझा करते हुए रश्मिका ने लिखा, 'मुझे पता है आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे और ये आ गया। 'द गर्लफ्रेंड' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
I know you guys have been waiting on this one ❤️ and here it isss.. 🫶🏻#TheGirlfriend in theatres from NOVEMBER 7th, 2025 ✨— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) October 4, 2025
In Telugu, Tamil, Hindi, Kannada, and Malayalam ❤️ #TheGirlfriendOnNov7th #WhoIsYourType@Dheekshiths @23_rahulr @HeshamAWMusic @GeethaArts… pic.twitter.com/Ykn5L8Cfh2
अन्य फिल्म
'थामा' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं रश्मिका
'द गर्लफ्रेंड' में रश्मिका के साथ अभिनेता दीक्षित शेट्टी नजर आएंगे। पिछले साल उनकी इस फिल्म का जो टीजर आया था, उसमें विजय देवरकोंडा की आवाज सुनने को मिली थी, जिनके साथ रश्मिका की सगाई की खबरें आ रही हैं। हालांकि, दोनों ने अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। रश्मिका निर्माता दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स की फिल्म थामा को लेकर भी खूब चर्चा में हैं, जिसमें उनकी जोड़ी पहली बार अभिनेता आयुष्मान खुराना संग बनी है।