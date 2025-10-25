'अल्फा' को डूबने नहीं देंगे आदित्य चोपड़ा, 'वॉर 2' की दुर्गति देख शाहरुख-सलमान पर खेलेंगे दांव

आदित्य चोपड़ा ने फिल्म 'सैयारा' पर पैसा लगाया और खूब मुनाफा भी कमाया, वहीं नामचीन सितारों से सजी भारी-भरकम बजट वाली उनकी फिल्म 'वॉर 2' का इतना बुरा हाल हुआ कि कमाई देख खुद निर्माता ने सिर पकड़ लिया। अब आदित्य 'अल्फा' के लिए फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं। 'वॉर 2' का हाल देख पहले उन्होंने 'अल्फा' की कहानी बदल डाली और अब इसे हिट कराने के लिए वो शाहरुख खान और सलमान खान के पास पहुंच गए हैं।

पैंतरा आदित्य का नया दांव 'अल्फा' में ऋतिक रोशन एक धमाकेदार कैमियो करने वाले हैं और अब खबर है कि आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में वो शाहरुख खान और सलमान खान की एंट्री कराने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदित्य ने अब नया तिकड़म लगाया है। सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ जुटाने के लिए वो फिल्म में शाहरुख और सलमान की एंट्री कराने वाले हैं। उन्होंने एक खास कैमियो के लिए दोनों से गुजारिश की है।

आग्रह आदित्य ने की शाहरुख से गुजारिश आदित्य ने 'अल्फा' की शूटिंग के लिए नवंबर की शुरुआत में शाहरुख से 3 से 4 दिन मांगे हैं। उधर शाहरुख ने पूरा नवंबर अपनी फिल्म 'किंग' की शूटिंग के लिए ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन आदित्य की गुजारिश पर अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने शेड्यूल को थोड़ा बदलें ताकि 'अल्फा' में कैमियो शूट कर सकें। वैसे भी शाहरुख, आदित्य की कोई बात नहीं टालते। उधर निर्माता सलमान से भी फिल्म में जबरदस्त कैमियो कराने वाले हैं।

भूमिका 'पठान 2' की नींव रखेगा शाहरुख का कैमियो आदित्य ने शाहरुख के लिए एक खास सीन तैयार किया है, जो सीधेतौर पर 'पठान 2' की शुरुआत का रास्ता बनाएगा। मतलब ये है कि 'अल्फा' में शाहरुख का जो कैमियो होगा, वो महज एक मेहमान भूमिका नहीं होगी, बल्कि उससे आगे की कहानी उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पठान' के सीक्वल 'पठान 2' तक जुड़ जाएगी। फिल्म के जरिए आदित्य यशराज स्पाई यूनिवर्स का अगला अध्याय खोलने की तैयारी कर रहे हैं और शाहरुख का ये सीन उसी की नींव रखेगा।