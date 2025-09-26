आर्यन खान लेकर आ रहे 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का दूसरा भाग, रजत बेदी ने किया ऐलान 

भले ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रिलीज के बाद से ही विवादों में है, लेकिन इसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। यह सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसमें कुल 7 एपिसोड हैं। इसमें बॉबी देओल, लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल और सहर बंबा मुख्य भूमिका में हैं। अब आखिरकार 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दूसरे भाग का ऐलान हो गया है।

पुष्टि रजत बेदी ने किया 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2' का ऐलान 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अभिनेता रजत बेदी ने भी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने इसमें एक ऐसे गुमनाम अभिनेता जारज सक्सेना का किरदार निभाया है, जो 15 सालों से बेरोजगार है और बॉलीवुड में शोहरत पाने के लिए लगातार निर्माताओं का दरवाजा खटखटा रहा है। अब न्यूज 18 से खास बातचीत में रजत ने सीरीज के दूसरे भाग पर मोहर लगा दी है। इसके साथ उन्होंने बताया कि दूसरे भाग में उन्हें ज्यादा समय तक स्क्रीन पर दिखाया जाएगा।

बयान दूसरे सीजन पर चल रहा काम रजत ने कहा, "हां, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का दूसरा सीजन बन रहा है। इस पर काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि दर्शक दूसरे सीजन में मुझे और भी ज्यादा देखेंगे।" रजत ने सीरीज की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अचानक मेरी जिंदगी ने यू-टर्न ले लिया है। मुझे दुनियाभर से ढेर सारा प्यार मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आखिरकार खत्म हो गई है और सूरज चमक रहा है। ये अविश्वसनीय है।"