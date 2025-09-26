दुलकर सलमान की लग्जरी गाड़ी कस्टम अधिकारियों ने की जब्त, केरल हाई कोर्ट पहुंचे अभिनेता

मलयालम सिनेमा के मशहूर अभिनेता दुलकर सलमान हाल ही में तब विवादों में आए, जब राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और सीमा शुल्क विभाग ने ऑपरेशन नमखोर के तहत उनके कोच्चि स्थित ठिकानों पर छापा मारा। खबर आई कि अभिनेता बड़ी परेशानी में फंसने वाले हैं। इस जांच में दुलकर और पृथ्वीराज सुकुमारन समेत साउथ की कई हस्तियों के नाम सामने आए हैं। अब इस मामले में दुलकर ने केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आइए कारण जान लें।

याचिका जरूरी कागजात दिखाने के बावजूद जब्त कर ली कार दुलकर सलमान ने 26 सितंबर को केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल, कस्टम अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान उनकी लग्जरी गाड़ी लैंड रोवर जब्त कर ली। इस हफ्ते की शुरुआत में छापेमारी के दौरान उनकी गाड़ी जब्त कर ली गई थी, जिसके बाद उन्होंने राहत की गुहार लगाई। अभिनेता ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को कार की रजिस्ट्री और जरूरी कागजात भी दिखाए फिर वे नहीं माने और जल्दबाजी में उनकी कार ले गए।

शिकायत अधिकारियों ने की मनमानी दुलकर के आवास पर अधिकारियों ने 2004 मॉडल की एक लैंड रोवर डिफेंडर जब्त की, जिसे अभिनेता ने पिछले साल खरीदा था। हालांकि, दुलकर ने अपनी याचिका में जब्ती की वैधता को चुनौती देते हुए दावा किया कि गाड़ी भारतीय रेड क्रॉस से खरीदी गई थी। कार पंजीकृत थी और कानूनी रूप से खरीदी गई थी। उन्होंने दावा किया कि कागजात अधिकारियों को सौंप दिए गए थे, लेकिन उन्होंने मनमानी करते हुए कागजातों पर गौर करने से इनकार कर दिया।

दलील दुलकर ने दी ये दलील दुलकर ने दलील दी कि उन्होंने सीमा शुल्क विभाग से आवेदन कर कार के बारे में पूरी जानकारी कागजातों समेत दी थी। हालांकि, गाड़ी न मिलने पर उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। दुलकर ने कहा कि अगर कार लंबे समय तक बिना इस्तेमाल के बाहर रही तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। अगर ज्यादा खराब हुई तो इसकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने अदालत से उसे वापस करने का निर्देश देने की मांग की है।