बॉक्स ऑफिस: पटरी से उतरी आयुष्मान खुराना की 'थामा', 'एक दीवाने की दीवानियत' बना रही दीवाना
क्या है खबर?
आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' और हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने एक ही दिन 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। पहले दिन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई की। भले ही रिलीज के चौथे दिन में दाेनों फिल्मों की कमाई में गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन कम बजट में बनी 'एक दीवाने की दीवानियत', 'थामा' को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर दे रही है। आइए दोनों फिल्मों की कमाई जान लें।
थामा
सिंगल डिजिट में सिमट गई 'थामा' की कमाई
मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग ली। हालांकि, फिर दूसरे और तीसरे दिन इसका कारोबार गिर गया, लेकिन चौथे दिन 'थामा' की कमाई में काफी मंदी देखी गई। तीसरे दिन 13 करोड़ कमाने वाली फिल्म चौथे दिन 9.55 करोड़ के साथ सिंगल डिजिट में सिमट गई। 145 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म अभी भारत में 65.63 करोड़ रुपये कमा पाई है। फिल्म अपना बजट वसूलने से फिलहाल काफी दूर है।
कहानी
'थामा' की कहानी क्या है?
निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, जिन्होंने 'मुंज्या' बनाई थी। फिल्म 'थामा' बेताल की प्रजाति की कहानी है, जिसे लोगों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। फिल्म की कहानी आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना की है, जो घने जंगलों में ट्रेकिंग करने जाता है। वहां भालू उस पर हमला करता है और फिर एक रहस्यमयी लड़की ताड़का (रश्मिका मंदाना) उसकी जान बचाती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल ने भी फिल्म में अहम भूमिका निभाई है।
एक दीवाने की दीवानियत
30 करोड़ी 'एक दीवाने की दीवानियत' का जलवा बरकरार
'सनम तेरी कसम' की री-रिलीज के बाद से ही हर्षवर्धन राणे दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं। उनकी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने भी सिनेमाघरों में दस्तक देते ही फैंस का दिल जीत लिया। फिल्म की कमाई में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इसने तीसरे दिन 6 करोड़ और चौथे दिन 5.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। 30 करोड़ रुपये के बजट वाली ये फिल्म 28 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है।
सफलता
बॉक्स ऑफिस पर जीत की ओर बढ़ रही हर्षवर्धन की फिल्म
मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी 'एक दीवाने की दीवानियत' में हर्षवर्धन के साथ सोनम बाजवा नजर आई हैं। इसकी कहानी दबंग राजनेता के बेटे विक्रमादित्य भोसले (हर्षवर्धन) की है, जिसकी नजर बॉलीवुड सुपरस्टार (सोनम) पर पड़ती है और उसे पाने के लिए विक्रम सारे पैंतरे अपनाता है। पूरी उम्मीद है कि इस वीकेंड तक ये फिल्म अपने बजट से आगे निकल जाएगी। 'थामा' से कम कमाई करके भी ये बॉक्स ऑफिस पर जीत हासिल करती दिख रही है।