मैडाॅक के हाॅरर यूनिवर्स की पिछली फिल्मों का हाल, एक दबे पांव हुई 100 करोड़ पार 

निर्माता दिनेश विजान अपना प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स चलाते हैं, जिसके बैनर तले अब तक वो कई सफल फिल्में बना चुके हैं। साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म 'छावा' पर भी उन्होंने दांव लगाया था। मैडॉक फिल्म्स आने वाले दिनों में कई हॉरर फिल्में लेकर आएगा। अब मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत 'थामा' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। आइए जानें इस यूनिवर्स की पिछली सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल।

#1 'स्त्री' दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी फिल्म 'स्त्री' से, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अमर कौशिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपये था और इसने भारत में 129 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही इस फिल्म काे आप जियो हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

#2 'भेड़िया' साल 2022 में इस यूनिवर्स की फिल्म 'भेड़िया' रिलीज हुई, जिसमें वरुण धवन और कृति सैनन मुख्य भूमिका में थीं। खासतौर से वरुण के अभिनय की इसमें खूब तारीफ हुई थी। हालांकि, इस फिल्म ने बाॅक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया था। फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपये था और इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 68 करोड़ रुपये कमाए थे। अगर आपने ये हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं देखी तो आप जियो हॉटस्टार पर इसे देख सकते हैं।

#3 'मुंज्या' मैडॉक फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स से निकली साल 2024 में आई अभय वर्मा और शरवरी की फिल्म 'मुंज्या' ने बिना किसी प्रचार के बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया कि बड़ी-बड़ी फिल्मों के पसीने छूट गए। एक ओर इससे 'कल्कि 2898 AD' की कमाई प्रभावित हुई, वहीं अक्षय कुमार की 'सरफिरा' ने भी दम तोड़ दिया। जियो हॉटस्टार पर मौजूद महज 30 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने भारत में 101.6 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

#4 'स्त्री 2' दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स की चौथी फिल्म 'स्त्री 2' थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब तबाही मचाई थी। फिल्म के गाने भी सुपर-डुपरहिट रहे थे। 50 से 100 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में जहां 597 करोड़ रुपये कमाए, वहीं दुनियाभर में 857 करोड़ रुपये कमाकर बड़ी-बड़ी फिल्मों को भी धूल चटा दी। अमेजन प्राइम वीडियो पर आप श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं।