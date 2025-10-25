प्रभास की फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' का ट्रेलर वायरल, जनता बोली- बौखला उठेगा बॉक्स ऑफिस

एक ओर जहां प्रभास फिल्म ' स्पिरिट ' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, वहीं उनकी फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। ये फिल्म खास इसलिए है, क्योंकि इसे 'बाहुबली' के दोनों भागों के कुछ चुनिंदा और कुछ अनदेखे दृश्यों को मिलाकर तैयार किया गया है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है और बाहुबली के नए अवतार ने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ट्रेलर देख क्या बोल रही जनता, आइए जानते हैं।

ट्रेलर दर्शकों का फिर ध्यान खींच रही माहिष्मति की दुनिया 'बाहुबली: द एपिक' के साथ दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली ने एक बार फिर दर्शकों को माहिष्मति की दुनिया में ले गया है। ये न केवल उनकी यादें ताजा कर रहा है, बल्कि नई पीढ़ी भी बाहुबली की गाथा देखकर इसकी तारीफ के कसीदे पढ़ रही है। लोगों का कहना है कि ट्रेलर फ्रेंचाइजी के पहले भाग 'बाहुबली: द बिगनिंग' और दूसरे भाग 'बाहुबली : द कन्क्लूजन' की मुख्य घटनाओं को बड़ी सहजता से एक-दूसरे से जोड़ता है।

प्रतिक्रिया लोग बोले- सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे ट्रेलर ने कुछ के रोंगटे खड़े कर दिए तो कुछ ये जानकर फूले नहीं समाए कि अब 'बाहुबली 3' भी आएगी। एक यूजर ने लिखा, बड़ी-बड़ी फिल्मों को औकात दिखाता है ये ट्रेलर। एक ने लिखा, 2025 इसी के लिए याद किया जाएगा। लोगों ने ट्रेलर को फायर बताया और कहा कि बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तहस-नहस हो जाएंगे। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि भारतीय सिनेमा का राजा एक ही है और वो हैं बाहुबली प्रभास।

रिलीज 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आ रही फिल्म फिल्म के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल ने फिल्म 'बाहुबली- द एपिक' के ट्रेलर साझा करते हुए लिखा है, '2 फिल्में, एक अविश्वसनीय अनुभव! पेश है एसएस राजामौली की 'बाहुबली- द एपिक' का ट्रेलर।' ये फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का कुल रनटाइम लगभग 3 घंटे 40 मिनट से ज्यादा का है। ट्रेलर देखने के बाद इस महागाथा को एक नए अंदाज में देखने के लिए अब लोग उतावले हो रहे हैं।