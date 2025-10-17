'थामा' में 'ताड़का' बनने के लिए रश्मिका मंदाना ने कितने पैसे लिए? जानिए सबकी फीस

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना जल्द ही फिल्म ' थामा ' में नजर आएंगे, जिसका ट्रेलर पहले ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा चुका है। ये फिल्म घोषणा के बाद ही चर्चा में आ गई थी। दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स की अब तक की सबसे महंगी फिल्म 'थामा' में पहली बार आयुष्मान और रश्मिका की जोड़ी बनी है। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। आइए जानें फिल्म के लिए किस कलाकार ने कितनी फीस ली है।

#1 आयुष्मान खुराना इस फिल्म के हीरो आयुष्मान हैं, जो एक वैम्पायर की भूमिका में नजर आने वाले हैं, जैसा कि फिल्म के ट्रेलर में भी दिख चुका है। उनके किरदार का नाम आलोक है और अपनी इस भूमिका के लिए अभिनेता ने निर्माताओं से 8 से 10 करोड़ रुपये फीस के तौर पर लिए हैं। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा बनकर आयुष्मान सातवें आसमान पर हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को उनका नया अवतार पसंद आएगा।

#2 रश्मिका मंदाना फिल्म में रश्मिका मंदाना ने एक ताड़का का किरदार निभाया है। पिछली बार उन्हें बॉलीवुड में सलमान खान के साथ फिल्म 'सिकंदर' में देखा गया था। हालांकि, उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी। अब रश्मिका ताड़का बनकर दर्शकों के बीच आ रही हैं। इसके लिए उन्हें 5 से 7 करोड़ रुपये फीस दी गई है। बता दें कि रश्मिका साउथ के साथ-साथ हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच भी खूब लोकप्रिय हो गई हैं।

#3 नवाजुद्दीन सिद्दीकी 'थामा' के ट्रेलर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खूब तारीफें लूटी थीं। बेताल के किरदार में उन्हें देख दर्शक फूले नहीं समाए थे। चर्चा तो ये तक है कि वो आयुष्मान पर भी भारी पड़ने वाले हैं। प्रशंसक उन्हें पर्दे पर इस किरदार में देखने के लिए बड़े उत्साहित हैं। नवाजुद्दीन 'यक्षासन' के रूप में नजर आएंगे, जो अंधेरे का बादशाह है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवाजुद्दीन ने फिल्म करने के लिए निर्माताओं से 3 से 4 करोड़ रुपये लिए हैं।