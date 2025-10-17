LOADING...
मनोज बाजपेयी अपने फर्जी वीडियो पर भड़के (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@bajpayee.manoj)

बिहार चुनाव से पहले मनोज बाजपेयी का फर्जी चुनावी वीडियो वायरल, भड़के अभिनेता

लेखन नेहा शर्मा
Oct 17, 2025
12:14 pm
क्या है खबर?

अभिनेता मनोज बाजपेयी यूं तो अक्सर अपनी फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब वो एक नई वजह से सुर्खियों में हैं। दरअसल, उनका एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेता एक राजनीतिक दल का समर्थन करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही लोग तरह-तरह की अटकलें लगाने लगे, जिसके बाद खुद सामने आकर अभिनेता को स्पष्टीकरण देना पड़ा।

नाराजगी

मनोज ने जताई नाराजगी

मनोज ने खुद इस वीडियो पर नाराजगी जताते हुए अपने आधिकारिक अकाउंट से बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, 'ये वीडियो पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। यह मेरे द्वारा कुछ साल पहले किए गए एक विज्ञापन का गलत इस्तेमाल है। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है।' मनोज ने लोगों से अनुरोध किया कि वो ऐसे भ्रामक वीडियो को साझा न करें और बिना सच्चाई जांचे किसी भी सामग्री पर भरोसा न करें।

मशवरा

मनोज ने दी सत्य और असत्य को पहचानने की सलाह

मनोज ने कहा कि आज के डिजिटल युग में किसी की भी छवि को बिगाड़ना बहुत आसान हो गया है, लेकिन दर्शकों की जिम्मेदारी है कि वे सच को पहचानें। अभिनेता ने आगे लिखा कि इस तरह की हरकतें न केवल उनकी छवि को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि आम जनता को भी गुमराह करती हैं। उन्होंने कहा कि इस समय चुनावी माहौल में सच्चाई से भटकाने वाली सूचनाएं समाज के लिए खतरनाक हैं।

ट्विटर पोस्ट

मनोज बाजपेयी का पोस्ट

अफवाह

चुनावी मौसम में फैलाई गई झूठी अफवाह 

जैसे-जैसे बिहार में चुनावी हलचल तेज हो रही है, वैसे-वैसे सोशल मीडिया पर भी अफवाहों का बाजार गर्म है। इसी बीच एक एडिट किया गया वीडियो सामने आया, जिसमें मनोज किसी राजनीतिक दल का प्रचार करते दिख रहे हैं। बाद में जांच में पता चला कि यह क्लिप एक पुराने विज्ञापन की है, जिसे तोड़-मरोड़कर गलत संदर्भ में पेश किया गया था। मनोज के अलावा भी कई अभिनेताओं के वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए हैं।