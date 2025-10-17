बिहार चुनाव से पहले मनोज बाजपेयी का फर्जी चुनावी वीडियो वायरल, भड़के अभिनेता

अभिनेता मनोज बाजपेयी यूं तो अक्सर अपनी फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब वो एक नई वजह से सुर्खियों में हैं। दरअसल, उनका एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेता एक राजनीतिक दल का समर्थन करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही लोग तरह-तरह की अटकलें लगाने लगे, जिसके बाद खुद सामने आकर अभिनेता को स्पष्टीकरण देना पड़ा।

नाराजगी मनोज ने जताई नाराजगी मनोज ने खुद इस वीडियो पर नाराजगी जताते हुए अपने आधिकारिक अकाउंट से बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, 'ये वीडियो पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। यह मेरे द्वारा कुछ साल पहले किए गए एक विज्ञापन का गलत इस्तेमाल है। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है।' मनोज ने लोगों से अनुरोध किया कि वो ऐसे भ्रामक वीडियो को साझा न करें और बिना सच्चाई जांचे किसी भी सामग्री पर भरोसा न करें।

मशवरा मनोज ने दी सत्य और असत्य को पहचानने की सलाह मनोज ने कहा कि आज के डिजिटल युग में किसी की भी छवि को बिगाड़ना बहुत आसान हो गया है, लेकिन दर्शकों की जिम्मेदारी है कि वे सच को पहचानें। अभिनेता ने आगे लिखा कि इस तरह की हरकतें न केवल उनकी छवि को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि आम जनता को भी गुमराह करती हैं। उन्होंने कहा कि इस समय चुनावी माहौल में सच्चाई से भटकाने वाली सूचनाएं समाज के लिए खतरनाक हैं।

ट्विटर पोस्ट मनोज बाजपेयी का पोस्ट I would like to publicly state that I have no association or allegiance with any political party. The video being circulated is a fake, patched-up edit of an ad I did for @PrimeVideoIN. I sincerely appeal to everyone sharing it to stop spreading such distorted content and urge… https://t.co/teeCJLhgvI — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) October 16, 2025