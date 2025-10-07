'थामा' का गाना 'दिलबर की आंखों का' रिलीज, नोरा फतेही ने लटके-झटकों से लूटी लाइमलाइट
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की आगामी फिल्म 'थामा' का एक और गाना 'दिलबर की आंखों का' रिलीज हो गया है। ये एक आइटम नंबर है जिसमें नोरा फतेही जबरदस्त लटके-झटके दिखा रही हैं। गाने को कुछ घंटे पहले यूट्यूब पर रिलीज किया गया जिसे अब तक 56 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। इससे पहले मैडॉक फिल्म्स ने टाइटल गाना 'तुम मेरे न हुए' रिलीज किया था जिसमें रश्मिका और आयुष्मान को दर्शकों ने काफी पसंद किया था।
'थामा' इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज
फिल्म 'थामा' हॉरर-कॉमेडी मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं किस्त है जिसका निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है। दिनेश विजन और अमर कौशिक ने मिलकर फिल्म का निर्माण किया है जबकि नीरेन भट्ट, अरुण फलारा और सुरेश मैथ्यू ने इसकी पटकथा लिखी है। 'थामा' 21 अक्टूबर को दिवाली 2025 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। रश्मिका और आयुष्मान के अलावा फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी अहम किरदार में हैं।
