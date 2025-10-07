'थामा' का गाना 'दिलबर की आंखों का' रिलीज, नोरा फतेही ने लटके-झटकों से लूटी लाइमलाइट

लेखन ज्योति सिंह 06:02 pm Oct 07, 202506:02 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की आगामी फिल्म 'थामा' का एक और गाना 'दिलबर की आंखों का' रिलीज हो गया है। ये एक आइटम नंबर है जिसमें नोरा फतेही जबरदस्त लटके-झटके दिखा रही हैं। गाने को कुछ घंटे पहले यूट्यूब पर रिलीज किया गया जिसे अब तक 56 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। इससे पहले मैडॉक फिल्म्स ने टाइटल गाना 'तुम मेरे न हुए' रिलीज किया था जिसमें रश्मिका और आयुष्मान को दर्शकों ने काफी पसंद किया था।