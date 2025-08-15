LOADING...
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' का नया वीडियो देखा? सामने आया ये धांसू अपडेट

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 15, 2025
03:59 pm
क्या है खबर?

जब से फिल्म 'थामा' की घोषणा हुई है, प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है। इस फिल्म के हीरो आयुष्मान खुराना हैं। फिल्म में उनकी जोड़ी रश्मिका मंदाना के साथ बनी है और यह पहला मौका है, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। इस फिल्म के निर्देशक की कमान 'मुंज्या' के निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने संभाली है। अब 'थामा' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म के टीजर की रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है।

19 अगस्त को रिलीज होगा टीजर

निर्माताओं की ओर से जारी किए गए 42 सेकंड के वीडियो में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज सुनने को मिल रही है। वह कहते हैं, "कौन है सबसे शक्तिशाली... स्त्री, भेड़िया या मुंज्या। इनके अलावा एक और भी है, सबसे खतरनाक सबसे शक्तिशाली, जिसे अब लोग सिर्फ एक ही नाम से जानेंगे- 'थामा'। फिल्म का टीजर 19 अगस्त, 2025 को रिलीज होगा। बता दें कि 'थामा' को इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

