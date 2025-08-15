आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' का नया वीडियो देखा? सामने आया ये धांसू अपडेट

लेखन दीक्षा शर्मा 03:59 pm Aug 15, 202503:59 pm

क्या है खबर?

जब से फिल्म 'थामा' की घोषणा हुई है, प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है। इस फिल्म के हीरो आयुष्मान खुराना हैं। फिल्म में उनकी जोड़ी रश्मिका मंदाना के साथ बनी है और यह पहला मौका है, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। इस फिल्म के निर्देशक की कमान 'मुंज्या' के निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने संभाली है। अब 'थामा' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म के टीजर की रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है।