विजय सेतुपति की 'थलाइवन थलाइवी' अपनी OTT रिलीज को तैयार, जानिए कब और कहां देख सकेंगे 

OTT पर कहां देख पाएंगे 'थलाइवन थलाइवी'? (तस्वीर: एक्स/@VijaySethuOffl)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 15, 2025
03:02 pm
दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता विजय सेतुपति की फिल्म 'थलाइवन थलाइवी' को 25 जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्देशन की कमान पंडिराज ने संभाली। उनकी इस फिल्म से निर्माताओं के साथ-साथ दर्शकों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। अब 'थलाइवन थलाइवी' अपनी OTT रिलीज को तैयार है। आइए जानें आप यह फिल्म कब और कहां देख पाएंगे।

इन भाषा में देख पाएंगे फिल्म

'थलाइवन थलाइवी' का प्रीमियर 22 अगस्त, 2025 से अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। OTT प्लेटफॉर्म ने इसकी घोषणा करते हुए लिखा, 'आगासावीरन और पेरारसी से दूसरी बार प्यार करने के लिए तैयार हो जाइए।' जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वो अब इसे OTT पर देख सकते हैं। इस फिल्म का आप हिंदी के साथ तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख पाएंगे। फिल्म में विजय की जोड़ी अभिनेत्री नित्या मेनन के साथ बनी है।

