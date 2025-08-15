विजय सेतुपति की 'थलाइवन थलाइवी' अपनी OTT रिलीज को तैयार, जानिए कब और कहां देख सकेंगे 

OTT

इन भाषा में देख पाएंगे फिल्म

'थलाइवन थलाइवी' का प्रीमियर 22 अगस्त, 2025 से अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। OTT प्लेटफॉर्म ने इसकी घोषणा करते हुए लिखा, 'आगासावीरन और पेरारसी से दूसरी बार प्यार करने के लिए तैयार हो जाइए।' जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वो अब इसे OTT पर देख सकते हैं। इस फिल्म का आप हिंदी के साथ तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख पाएंगे। फिल्म में विजय की जोड़ी अभिनेत्री नित्या मेनन के साथ बनी है।