IMDb पर इन देशभक्ति फिल्मों की रेटिंग 8 से ऊपर, एक ने जीते 8 राष्ट्रीय पुरस्कार

बॉलीवुड में देशभक्ति से भरपूर अब तक न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं। खास बात ये है कि ऐसी फिल्मों को दर्शकों ने प्यार भी खूब दिया है। स्वतंत्रता दिवस के माहौल में अपने घर पर अपने परिवार के साथ बैठकर OTT पर आप इन फिल्मों का लुत्फ उठा सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी देशभक्ति फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें इंटरनेट मूवी डाटाबेस (IMDb) पर सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है।

#1 और #2 'सरदार उधम' और 'शेरशाह' विक्की कौशल की फिल्म 'सरदार उधम' की न सिर्फ दर्शकों, बल्कि समीक्षकों ने भी खूब सराहना की थी। इसने 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते थे। इस दर्दभरी और दिल छू लेने वाली कहानी में विक्की ने क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह का किरदार निभाया था। दूसरी ओर 'शेरशाह' कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है, जिसके हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। 8.3 IMDb रेटिंग वाली ये दोनों फिल्में अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद हैं।

#3 और #4 'उरी' और 'स्वदेश' साल 2019 में आई आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में विक्की कौशल मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। 44 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 342 करोड़ रुपये कमाए थे। ZEE5 पर यह फिल्म मौजूद है। उधर नेटफ्लिक्स पर मौजूद शाहरुख खान की स्वदेश को कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला। इन दोनों फिल्मों को IMDb पर 8.2 रेटिंग मिली है।

#5 और #6 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' और 'लगान' अजय देवगन अभिनीत 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' भारत की आजादी के लिए शहीद हुए क्रांतिकारी भगत सिंह की कहानी पर आधारित है। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए अजय ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। अमेजन प्राइम वीडियो, MX प्लेयर और यूट्यूब पर यह फिल्म देखी जा सकती है। उधर यूट्यूब पर मौजूद आमिर खान की फिल्म 'लगान' ने 8 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते थे। IMDb पर इन दोनों फिल्मों की रेटिंग 8.1 है।