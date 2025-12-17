LOADING...
मशहूर तेलुगु निर्देशक किरण कुमार का निधन, कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार
लेखन ज्योति सिंह
Dec 17, 2025
04:46 pm
तेलुगु सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्देशक किरण कुमार उर्फ केके का निधन हो गया है। इस दुखद खबर के आते ही शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। 17 दिसंबर को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई जिसके चलते उनका हैदराबाद में निधन हो गया। इस दुखद घटना से किरण की टीम और परिवार सदमे में है। प्रशंसकों ने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म निर्देशक को श्रद्धांजलि दी है।

फिल्म की रिलीज से पहले दुनिया छोड़ गए निर्देशक

सिनेमा एक्सप्रेस के मुताबिक, किरण अगली फिल्म, 'केजेक्यू: किंग... जैकी... क्वीन' में व्यस्त थे। इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म अपनी रिलीज के करीब थी, लेकिन उससे पहले यह मनहूस खबर आ गई। किरण, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के रहने वाले थे। उन्होंने नागार्जुन अभिनीत फिल्म 'केडी' (2010) से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा था। इसके अलावा, वह फिल्म निर्माता एन. शंकर की फिल्म 'बेलीफुल ऑफ ड्रीम्स' में सहायक निर्देशक के तौर पर भी काम कर चुके थे।

