मशहूर तेलुगु निर्देशक किरण कुमार का निधन, कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार

लेखन ज्योति सिंह 04:46 pm Dec 17, 202504:46 pm

तेलुगु सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्देशक किरण कुमार उर्फ केके का निधन हो गया है। इस दुखद खबर के आते ही शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। 17 दिसंबर को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई जिसके चलते उनका हैदराबाद में निधन हो गया। इस दुखद घटना से किरण की टीम और परिवार सदमे में है। प्रशंसकों ने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म निर्देशक को श्रद्धांजलि दी है।