अनुपम खेर पर चढ़ा 'धुरंधर' के संगीत का खुमार, पोस्ट में दिल खोलकर की तारीफ

अनुपम खेर पर चढ़ा 'धुरंधर' के संगीत का खुमार, पोस्ट में दिल खोलकर की तारीफ
क्या है खबर?
अनुपम खेर, बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शामिल हैं जो तारीफ करने में कभी कंजूसी नहीं करते हैं। अपने हालिया पोस्ट में उन्होंने, रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' और इसके संगीत की दिल खोलकर तारीफ की है। फिल्म के गाने 'ना तो कारवां की तलाश है' का खुमार अभिनेता पर इस कदर चढ़ा है कि वह इसका लुत्फ ड्राइविंग के दौरान उठा रहे हैं। जाहिर है कि 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है।
तारीफ
अनुपम ने आदित्य धर की तारीफ की
अनुपम ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर बताया कि कैसे उनका मूड 'धुरंधर' वाला हो गया। उन्होंने लिखा, 'जब सारा देश 'धुरंधर' फिल्म और उसके संगीत के जुनून में हो, तो मैंने सोचा मैं क्यो नहीं! तो निकल पड़े हम तीन दोस्त (हरमन, अंकुर और मैं) भी एक लंबी ड्राइव पर! आदित्य धर की जय हो!' 'धुरंधर' का गाना 'कारवां' असल में, फिल्म 'बरसात की रात' (1960) का है। इस कव्वाली को मोहम्मद रफी, आशा भोसले ने गाया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
जब सारा देश ‘धुरंधर’ फ़िल्म और उसके म्यूजिक के जुनून में हो, तो मैंने सोचा मैं क्यो नहीं! तो निकल पड़े हम तीन दोस्त (हरमन, अंकुर और मैं) भी एक लंबी ड्राइव पर! आदित्य धर की जय हो! 😎😍🤓 @anksumads #DhurandharMode @AdityaDharFilms pic.twitter.com/ZQQXPYsthK— Anupam Kher (@AnupamPKher) December 17, 2025