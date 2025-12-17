अनुपम खेर पर चढ़ा 'धुरंधर' के संगीत का खुमार, पोस्ट में दिल खोलकर की तारीफ

अनुपम खेर ने 'धुरंधर' के संगीत की तारीफ की

लेखन ज्योति सिंह 04:12 pm Dec 17, 202504:12 pm

क्या है खबर?

अनुपम खेर, बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शामिल हैं जो तारीफ करने में कभी कंजूसी नहीं करते हैं। अपने हालिया पोस्ट में उन्होंने, रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' और इसके संगीत की दिल खोलकर तारीफ की है। फिल्म के गाने 'ना तो कारवां की तलाश है' का खुमार अभिनेता पर इस कदर चढ़ा है कि वह इसका लुत्फ ड्राइविंग के दौरान उठा रहे हैं। जाहिर है कि 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है।