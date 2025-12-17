शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य बनने वाले हैं माता-पिता? नागार्जुन ने दिया ये जवाब

शोभिता धुलिपाला की प्रेग्नेंसी रूमर्स पर नागार्जुन ने प्रतिक्रिया दी

लेखन ज्योति सिंह 12:44 pm Dec 17, 202512:44 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने 4 दिसंबर, 2025 को अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई थी। सोशल मीडिया पर कुछ समय से खबरें हैं कि दाेनों अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। यह अलग बात है कि इन अफवाहों पर दोनों में से किसी ने प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझा। हाल ही में शोभिता की प्रेग्नेंसी से जुड़ी अफवाहों पर नागार्जुन ने जवाब दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है।