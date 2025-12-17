शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य बनने वाले हैं माता-पिता? नागार्जुन ने दिया ये जवाब
क्या है खबर?
अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने 4 दिसंबर, 2025 को अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई थी। सोशल मीडिया पर कुछ समय से खबरें हैं कि दाेनों अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। यह अलग बात है कि इन अफवाहों पर दोनों में से किसी ने प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझा। हाल ही में शोभिता की प्रेग्नेंसी से जुड़ी अफवाहों पर नागार्जुन ने जवाब दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है।
प्रतिक्रिया
नागार्जुन ने दी गोलमोल प्रतिक्रिया
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सुमन टीवी संग बातचीत में नागार्जुन ने बताया कि क्या वह सच में 'दादा' बनने वाले हैं? सवाल पूछने पर पहले तो अभिनेता ने कुछ देर विचार किया, फिर अजीब तरह से हंसते हुए जाने की कोशिश की। जब नागार्जुन से दोबारा पूछा गया कि क्या अफवाहों में सच्चाई है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, "सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगा।" उन्होंने अफवाहों की न पुष्टि की, और न खंडन किया है।
बधाई
परिवार को मिल रही बधाई
नागार्जुन के गोलमोल जवाब ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। प्रशंसकाें ने अभी से शोभिता और नागा को बधाई देनी शुरू कर दी है। बता दें कि इस जोड़े ने 2022 में डेटिंग शुरू की थी। 2024 में सगाई के बाद, दोनों ने अपने रिश्ते को आधिकारिक किया। शोभिता से पहले, नागा ने सामंथा रुथ प्रभु से शादी की थी, जो 2021 तक चली। सामंथा ने इसी महीने दिसंबर में फिल्म निर्माता राज निदिमोरू से शादी रचाई है।