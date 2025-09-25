LOADING...
नागार्जुन अक्किनेनी ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, जानिए क्या है मामला

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 25, 2025
12:55 pm
क्या है खबर?

ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और करण जौहर के बाद अब तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है कि कई वेबसाइटें उनके नाम और तस्वीरों का उनकी इजाजत के बिना गलत इस्तेमाल कर रही हैं। उनकी छवि का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति तेजस करिया की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है।

मामला

नागार्जुन के वकील ने क्या कहा?

नागार्जुन ने अदालत से अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। नागार्जुन के वकील प्रवीण आनंद ने कहा, "नागार्जुन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक लोकप्रिय अभिनेता हैं। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी अपने नाम किए। अपनी अभिनय शैली की विविधता की वजह से उन्हें सेल्युलाइड वैज्ञानिक की उपाधि दी जाती है।" उन्होंने आगे कहा, "AI की मदद से उनकी छवि का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपत्तिजनक हैं।"

मांग

इन सितारों ने भी की व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग 

पिछले दिनों ऐश्वर्या और अभिषेक ने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां उनके पक्ष में फैसला आया। इसके बाद करण ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी, जहां फैसला उनके समर्थन में आया। इससे पहले अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज कलाकार भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठा चुके हैं।