'हनु-मैन' के अभिनेता तेजा सज्जा की शादी पक्की? साल के आखिर में बज सकती है शहनाई

डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक, तेजा इसी साल नवंबर में सगाई कर सकते हैं। उसके अगले महीने, यानी दिसंबर में उनकी शादी की उम्मीद की जा रही है।

खबर है कि शादी समारोह की योजना राजस्थान के उदयपुर में बनाई जा रही है। इसमें सिर्फ परिवार, दोस्त और करीबी रिश्तेदार ही शामिल होंगे। अभिनेता किसी बड़े समारोह की बजाय अपने प्रियजनों के साथ प्राइवेट सेरेमनी करेंगे।

इन खबरों ने तेजा के फैंस को अभी से उत्साहित कर दिया है।