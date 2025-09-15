'मिराई' ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, कमाए इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
तेलुगु अभिनेता तेजा सज्जा पिछले काफी समय से फिल्म 'मियाई' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी यह फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से हरी झंडी मिली। इस फंतासी एक्शन-एडवेंचर फिल्म को दर्शक भी काफी पसंद कर रहे हैं। यह पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। अब 'मिराई' की कमाई के तीसरे दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें इजाफा देखने को मिला है।
कारोबार
'मिराई' ने 3 दिन में कमाए 44.50 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'मिराई' ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को 16.50 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 44.50 करोड़ रुपये हो गया है। इस फिल्म ने 13 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था, वहीं दूसरे दिन यह 15 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। इस फिल्म का अनुमानित बजट 60 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
सीक्वल
फिल्म में नजर आ रहे ये कलाकार
'मिराई' के निर्देशन की कमान कार्तिक गट्टामनेनी ने संभाली है। इस फिल्म में मांचू मनोज, रितिका नायक, श्रिया सरन, जयराम, जगपति बाबू, राजेंद्रनाथ जुत्शी, पवन चोपड़ा और तनजा केलर जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले बनी 'मिराई' एक यंग योद्धा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे 9 पवित्र शास्त्रों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है बता दें कि 'मिराई' के सीक्वल 'मिराई: जैथरया' का भी ऐलान हो चुका है।