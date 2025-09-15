एमी अवार्ड्स 2025: जीन स्मार्ट बनीं कॉमेडी सीरीज की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, यहां देखिए विजेताओं की सूची
मनोरंजन जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक एमी अवार्ड्स के 77वें संस्करण का आयोजन लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में हुआ। 'सैटरडे नाइट लाइव' वाले अमेरिकी स्टैंडअप कॉमेडियन नैट बार्गेट्ज पहली बार इस शो की मेजबानी कर रहे हैं। इस साल 'सेवरेंस', 'द पिट', 'एडोलसेंस' और 'द स्टूडियो' जैसी सीरीज का दबदबा देखने को मिला है। अब एमी अवार्ड्स 2025 के विजेताओं की सूची आखिरकार सामने आ गई है।
सेठ रोजेन बने कॉमेडी सीरीज की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सेठ रोजेन ने 'द स्टूडियो' के लिए अपने नाम किया, वहीं कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीन स्मार्ट को 'हैक्स' के लिए दिया गया। उन्होंने 'हैक्स' के कलाकारों और पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ब्रिट लोअर बनीं। उन्हें यह पुरस्कार 'सेवरेंस' के लिए मिला है। उधर ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एडम स्कॉट ने 'सेवरेंस' के लिए जीता है।
ट्रैमेल टिलमैन ने रचा इतिहास
अभिनेत्री कैथरीन लानासा को 'द पिट' के लिए ड्रामा सीरीज सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इस दौरान अभिनेत्री मंच पर भावुक नजर आईं। उन्होंने अपनी पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा ट्रैमेल टिलमैन ने 77वें एमी अवार्ड्स में इतिहास रच दिया। वह ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए। उन्हें 'सेवरेंस' में मिलचिक की भूमिका निभाने के लिए यह पुरस्कार मिला है।
ओवेन कूपर ने कर दिखाया यह कारनामा
कॉमेडी सीरीज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सेठ रोजेन ने 'द स्टूडियो' के लिए और इवान गोल्डबर्ग ने 'द ओनर' के लिए हासिल किया है। ट्रामेल टिलमैन ने 'सेवरेंस' में सेठ मिलचिक की भूमिका के लिए ड्रामा सीरीज में सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। उधर ओवन कपूर ने इतिहास रच दिया है। वह 'एडोलेसेंस' के लिए पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष अभिनेता बने हैं। वे केवल 15 साल के हैं।
#Adolescence star #OwenCooper just made history! Becomes the youngest male acting Emmy winner ever! 👏— Filmfare (@filmfare) September 15, 2025
Photo Courtesy : Getty Images.#EmmyAwards #77thEmmyAwards pic.twitter.com/JZvtlhXlcN