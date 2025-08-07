विजय देवरकोंड़ा की फिल्म 'किंगडम' पर विरोध जारी, सिनेमाघरों को सुरक्षा देगी तमिलनाडु पुलिस

विजय देवरकोंडा की फिल्म ' किंगडम ' का तमिलनाडु में कई जगह विरोध हो रहा है। आरोप है कि फिल्म में तमिल पहचान को गलत तरीके से दिखाया गया है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी SSI प्रोडक्शंस ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख कर फिल्म दिखाने वाले सिनेमाघरों के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। अब हाई कोर्ट ने किंगडम' के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की है। तमिलनाडु पुलिस ने हलफनामा दिया है कि वो सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करेंगे।

सुनवाई जब सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दे दी तो कोई प्रदर्शन नहीं रोक सकता- कोर्ट 'किंगडम' से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर जज् ने कहा, "जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणित कर दिया है तो कोई भी तीसरा पक्ष इस फिल्म के प्रदर्शन को नहीं रोक सकता। अगर किसी व्यक्ति या संगठन ने कोई धमकी दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।" जज के मुताबिक, अगर नाम तमिलर काची (NTK) के मुख्य समन्वयक सीमन और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपत्ति है तो वो पुलिस से अनुमति लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं।

मांग निर्माताओं ने की थी ये मांग दरअसल, अपनी याचिका में SSI प्रोडक्शन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया था कि वे सिनेमाघरों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करें ताकि 'किंगडम' का शांतिपूर्ण और निर्बाध प्रदर्शन हो सके। साथ ही सीमन और उनके समर्थकों को फिल्म के वैध प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने से रोका जाए। बता दें कि सीमन ने धमकी दी थी कि कि अगर फिल्म वापस नहीं ली गई तो वे सिनेमाघरों का घेराव करेंगे और फिल्म की स्क्रीनिंग को जबरन रोकेंगे।

कारण फिल्म को लेकर क्यों भड़का NTK? इस फिल्म में विलेन का नाम मुरुगन रखा गया है, जो तमिलनाडु के पूजनीय देवता है। ऐसे में खलनायक का नाम भगवान मुरुगन पर रखने की वजह से लोग इस फिल्म को लेकर भड़क उठे हैं और गुस्से में प्रदर्शन कर रहे हैं। NTK ने फिल्म में दिखाई गई इन चीजों को लेकर निर्माताओं को असंवेदनशील कहा है। इनका कहना है कि ये तमिल लोगों की पहचान, संस्कृति, इतिहास को बदनाम करने की कोशिश है।