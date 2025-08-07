LOADING...
अक्षय कुमार की 'जॉली LLB 3' का आधिकारिक ऐलान, इस दिन रिलीज होगा टीजर 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 07, 2025
05:19 pm
क्या है खबर?

अक्षय कुमार को पिछली बार फिल्म 'हाउसफुल 5' में देखा गया था, जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग को काफी पसंद किया गया, वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी इसने औसत कमाई की। आने वाले समय में अक्षय कई फिल्मों में नजर आएंगे। इन्हीं में से एक है फिल्म 'जॉली LLB 3', जिसका इंतजार प्रशंसक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। अब 'जॉली LLB 3' का आधिकारिक ऐलान हो गया है। आइए जानें इस फिल्म की टीजर कब रिलीज होगा।

जॉली LLB3

12 अगस्त को रिलीज होगा टीजर

'जॉली LLB 3' का पहला वीडियो सामने आ गया है, जिसमें सौरभ शुक्ला का मजाकिया अंदाज दिख रहा है। इस फिल्म की टीजर 12 अगस्त, 2025 को रिलीज किया जाएगा, वहीं यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी। इसमें अक्षय और सौरभ के अलावा अरशद वारसी, अमृता राव, हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। इस फिल्म के निर्देशन की कमान सुभाष कपूर ने संभाली है। इसकी कहानी भी इन्होंने ही लिखी है।

