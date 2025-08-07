इस दिन रिलीज होगा 'जॉली LLB 3' का टीजर

अक्षय कुमार की 'जॉली LLB 3' का आधिकारिक ऐलान, इस दिन रिलीज होगा टीजर

लेखन दीक्षा शर्मा 05:19 pm Aug 07, 202505:19 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार को पिछली बार फिल्म 'हाउसफुल 5' में देखा गया था, जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग को काफी पसंद किया गया, वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी इसने औसत कमाई की। आने वाले समय में अक्षय कई फिल्मों में नजर आएंगे। इन्हीं में से एक है फिल्म 'जॉली LLB 3', जिसका इंतजार प्रशंसक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। अब 'जॉली LLB 3' का आधिकारिक ऐलान हो गया है। आइए जानें इस फिल्म की टीजर कब रिलीज होगा।