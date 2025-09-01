कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या पर स्वरा भास्कर ने जताई नाराजगी, लिखा- यह शर्मनाक है

पोस्ट

दिल दहला देने वाली घटना- स्वरा

स्वरा ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'यह बेहद भयावह और खतरनाक है। भारत में लोगों की पीट-पीटकर हत्या करना आम बात हो गई है। बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना। यह शर्मनाक है और हमारे समाज के बारे में वाकई परेशान करने वाली बात है। हम पूरी तरह से निर्दयी और राक्षसों की तरह बन गए हैं।' काम के मोर्चे पर बात करें तो स्वरा इन दिनों रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं।