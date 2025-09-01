कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या पर स्वरा भास्कर ने जताई नाराजगी, लिखा- यह शर्मनाक है
क्या है खबर?
दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में 29 अगस्त को 3-4 युवकों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर 35 वर्षीय सेवादार की हत्या कर दी थी। इस हमले से पूरे देश में आक्रोश है। अब बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कालकाजी मंदिर के सेवादार की चौंकाने वाली हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अभिनेत्री ने हाल ही में अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या लिखा है।
पोस्ट
दिल दहला देने वाली घटना- स्वरा
स्वरा ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'यह बेहद भयावह और खतरनाक है। भारत में लोगों की पीट-पीटकर हत्या करना आम बात हो गई है। बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना। यह शर्मनाक है और हमारे समाज के बारे में वाकई परेशान करने वाली बात है। हम पूरी तरह से निर्दयी और राक्षसों की तरह बन गए हैं।' काम के मोर्चे पर बात करें तो स्वरा इन दिनों रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
This is absolutely ghastly and horrific!!! Lynching people to death has become a norm in India… jarring and chilling to the core!!!! Shameful and says something truly disturbing about our society. We’ve turned into monsters. https://t.co/0qbxV1EGCI— Swara Bhasker (@ReallySwara) August 31, 2025