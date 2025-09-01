फिल्म 'कुकू की कुंडली' से बॉलीवुड में कदम रख रहे यूट्यूबर भुवन बाम, यूं जताई खुशी
क्या है खबर?
जाने-माने यूट्यूबर भुवन बाम काफी समय से वेब सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसमें वह रोहित सराफ और प्रतिभा रांटा के साथ नजर आएंगे। यह सीरीज अगले साल अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी। OTT की दुनिया में अपनी अदाकारी का दमखम दिखाने के बाद अब भुवन बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। उनकी पहली फिल्म का नाम 'कुकू की कुंडली' है। अब भुवन ने इस फिल्म को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की है।
बयान
भुवन ने कही ये बात
मिड-डे से बात करते हुए भुवन ने कहा, "इस फिल्म के साथ मेरा उद्देश्य यह है कि जो भी इसे देखें, उसे यह महसूस हो कि 'स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो हमारा अपना है।' मैं चाहता हूं कि लोग हमेशा महसूस करें कि मेहनत और समर्पण से वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं।" फिल्म में भुवन की जोड़ी वामिका गब्बी के साथ बनी है। यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे।
फिल्म
वामिका गब्बी के साथ बनेगी भुवन की जोड़ी
भुवन ने पहली बार निर्माता करण जौहर से हाथ मिलाया है। वह धर्मा प्रोडक्शंस के तले बन रही आगामी फिल्म में मुख्य निभाने वाले हैं। इस पारिवारिक मनोरंजक फिल्म के निर्देशन की कमान शरण शर्मा को सौंपी गई है, जिन्हें 'गुंजन सक्सेना' और 'मिस्टर एंड मिसेज माही' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। 'कुकू की कुंडली' की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी, वहीं यह फिल्म 2026 के मध्य तक सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है।