बॉलीवुड में कदम रख रहे यूट्यूबर भुवन बाम (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@bhuvan.bam22)

फिल्म 'कुकू की कुंडली' से बॉलीवुड में कदम रख रहे यूट्यूबर भुवन बाम, यूं जताई खुशी

लेखन दीक्षा शर्मा 12:30 pm Sep 01, 202512:30 pm

जाने-माने यूट्यूबर भुवन बाम काफी समय से वेब सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसमें वह रोहित सराफ और प्रतिभा रांटा के साथ नजर आएंगे। यह सीरीज अगले साल अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी। OTT की दुनिया में अपनी अदाकारी का दमखम दिखाने के बाद अब भुवन बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। उनकी पहली फिल्म का नाम 'कुकू की कुंडली' है। अब भुवन ने इस फिल्म को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की है।