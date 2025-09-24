सनी सिंह ने किया अपनी नई फिल्म का ऐलान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@mesunnysingh)

सनी सिंह की नई फिल्म 'डेसिबल' का ऐलान, गायिका डॉट बनीं जोड़ीदार

लेखन दीक्षा शर्मा 11:56 am Sep 24, 202511:56 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सनी सिंह को पिछली बार फिल्म 'द भूतनी' में देखा गया था, जिसमें वह संजय दत्त के साथ नजर आए। हालांकि, उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। अब सनी की नई फिल्म का ऐलान हो गया है, जिसका नाम 'डेसिबल: पास्ट हैज अ न्यू वॉइस' है। यह एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है, जिसके निर्देशन की कमान विनीत जोशी ने संभाली है। इस फिल्म जरिए विनीत निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं।