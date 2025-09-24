LOADING...
सनी सिंह की नई फिल्म 'डेसिबल' का ऐलान, गायिका डॉट बनीं जोड़ीदार
सनी सिंह ने किया अपनी नई फिल्म का ऐलान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@mesunnysingh)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 24, 2025
11:56 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सनी सिंह को पिछली बार फिल्म 'द भूतनी' में देखा गया था, जिसमें वह संजय दत्त के साथ नजर आए। हालांकि, उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। अब सनी की नई फिल्म का ऐलान हो गया है, जिसका नाम 'डेसिबल: पास्ट हैज अ न्यू वॉइस' है। यह एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है, जिसके निर्देशन की कमान विनीत जोशी ने संभाली है। इस फिल्म जरिए विनीत निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं।

डेसिबल

फिल्म में नजर आएंगे ये कलाकार

'डेसिबल' में सनी की जोड़ी गायिका और अभिनेत्री डॉट उर्फ अदिति सैगल के साथ बनी है। इस फिल्म के जरिए वह बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म में अलका अमीन, अतुल श्रीवास्तव, अक्ष परदसानी, नीरज सूद, आलोक पांडे, समृद्धि चंदोला और रजत सुखिजा जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि 'डेसिबल' का निर्माण खुद विनीत जोशी कर रहे हैं। फिल्म की 70% शूटिंग खत्म हो चुकी है।

ट्विटर पोस्ट

