सनी सिंह की नई फिल्म 'डेसिबल' का ऐलान, गायिका डॉट बनीं जोड़ीदार
बॉलीवुड अभिनेता सनी सिंह को पिछली बार फिल्म 'द भूतनी' में देखा गया था, जिसमें वह संजय दत्त के साथ नजर आए। हालांकि, उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। अब सनी की नई फिल्म का ऐलान हो गया है, जिसका नाम 'डेसिबल: पास्ट हैज अ न्यू वॉइस' है। यह एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है, जिसके निर्देशन की कमान विनीत जोशी ने संभाली है। इस फिल्म जरिए विनीत निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं।
'डेसिबल' में सनी की जोड़ी गायिका और अभिनेत्री डॉट उर्फ अदिति सैगल के साथ बनी है। इस फिल्म के जरिए वह बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म में अलका अमीन, अतुल श्रीवास्तव, अक्ष परदसानी, नीरज सूद, आलोक पांडे, समृद्धि चंदोला और रजत सुखिजा जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि 'डेसिबल' का निर्माण खुद विनीत जोशी कर रहे हैं। फिल्म की 70% शूटिंग खत्म हो चुकी है।
SUNNY SINGH - DOT TEAM UP FOR INVESTIGATIVE THRILLER 'DECIBEL'... #SunnySingh and actress-singer #Dot are paired for the first time in #Decibel: Past Has A New Voice, the directorial debut of #VineetJoshi.— taran adarsh (@taran_adarsh) September 24, 2025
Also produced by #VineetJoshi, the film is an investigative thriller that… pic.twitter.com/3PKYSPdkoh