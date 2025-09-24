राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: शाहरुख खान ने संवारे रानी मुखर्जी के बाल, संभाला पल्लू; वीडियो वायरल
क्या है खबर?
बीते 23 सितंबर को नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शाहरुख खान को 'जवान' के लिए तो विक्रांत मैसी को '12वीं फेल' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। उधर रानी मुखर्जी ने फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब अपने नाम किया। अब इस कार्यक्रम में शाहरुख और रानी का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो
रानी ने की शाहरुख की मदद
वीडियो में शाहरुख को रानी की साड़ी का पल्लू पकड़े हुए देखा जा सकता है, ताकि वह आराम से अपनी सीट पर बैठ सकें। किंग खान का यह अंदाज उनके प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है। एक अन्य वीडियो में शाहरुख, रानी और विक्रांत साथ में बैठे दिख रहे हैं। इस दौरान शाहरुख अपने मेडल को सुलझाने की कोशिश करते नजर आते हैं। तभी रानी उनकी मदद के लिए आगे आती हैं और मेडल उनके गले में डालती हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
A glimpse of grace and camaraderie at Rashtrapati Bhavan! ✨ #SRK’s care for Rani Mukerji shows why he’s not just a King on screen, but also off it ❤️@iamsrk#ShahRukhKhan #RaniMukerji #NationalAwards #NFA #NationalFilmAwards #NationalAward2025 #71stNationalFilmAwards pic.twitter.com/0jfG9LQfCX— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) September 23, 2025
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
srk - rani 😭❤️ pic.twitter.com/RTHw5nfZQU— Aryan (@tumhidekhonaa) September 23, 2025