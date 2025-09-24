शाहरुख खान और रानी मुखर्जी का वीडियो वायरल (तस्वीर: एक्स/@gaurikhan)

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: शाहरुख खान ने संवारे रानी मुखर्जी के बाल, संभाला पल्लू; वीडियो वायरल

24 सितंबर, 2025

क्या है खबर?

बीते 23 सितंबर को नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शाहरुख खान को 'जवान' के लिए तो विक्रांत मैसी को '12वीं फेल' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। उधर रानी मुखर्जी ने फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब अपने नाम किया। अब इस कार्यक्रम में शाहरुख और रानी का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।