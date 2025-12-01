LOADING...
'बॉर्डर 2' से दिलजीत दोसांझ की पहली झलक जारी, हवाई युद्ध करते दिखे अभिनेता

लेखन ज्योति सिंह
Dec 01, 2025
11:47 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर' 1997 में रिलीज हुई थी, जिसे खूब पसंद किया गया था। अब कई साल बाद इस फिल्म के सीक्वल 'बॉर्डर 2' पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। निर्माताओं ने सनी और वरुण धवन के बाद, फिल्म से दिलजीत दोसांझ की पहली झलक जारी कर दी है। यह पोस्टर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया है, जिसने लोगों को 'बॉर्डर 2' के लिए अभी से उत्साहित कर दिया है।

रिलीज

जनवरी में रिलीज होगी 'बॉर्डर 2'

फिल्म 'बॉर्डर 2' से सामने आए पोस्टर में दिलजीत का काफी भयानक दृश्य दिखाई दिया है। विमान में बैठे खून से लथपथ दिलजीत, दुश्मनों के साथ जवाबी कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। सैनिक के अवतार में उनका यह लुक काबिल-ए-तारीफ है। 'बॉर्डर 2' में अहान शेट्‌टी, सोनम बाजवा, मेधा राणा और मोना सिंह भी प्रमुख किरदार में हैं। फिल्म का निर्माण भूषण कुमार और जेपी दत्ता ने मिलकर किया है, जो 23 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर

