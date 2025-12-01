'बॉर्डर 2' से दिलजीत दोसांझ की पहली झलक जारी

'बॉर्डर 2' से दिलजीत दोसांझ की पहली झलक जारी, हवाई युद्ध करते दिखे अभिनेता

लेखन ज्योति सिंह 11:47 am Dec 01, 202511:47 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर' 1997 में रिलीज हुई थी, जिसे खूब पसंद किया गया था। अब कई साल बाद इस फिल्म के सीक्वल 'बॉर्डर 2' पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। निर्माताओं ने सनी और वरुण धवन के बाद, फिल्म से दिलजीत दोसांझ की पहली झलक जारी कर दी है। यह पोस्टर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया है, जिसने लोगों को 'बॉर्डर 2' के लिए अभी से उत्साहित कर दिया है।