रजनीकांत की 'जेलर 2' में एक और अभिनेत्री शामिल, डांस नंबर में दिखेंगी

लेखन ज्योति सिंह 01:41 pm Dec 16, 202501:41 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' ने 2023 में रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। अब निर्माता इस फिल्म का सीक्वल 'जेलर 2' लाने जा रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पहले जानकारी आई थी कि सीक्वल में रजनीकांत के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन नजर आएंगी। इस खबर से लोग अभी फूले नहीं समाए थे, कि अब और बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम 'जेलर 2' के साथ में जुड़ गया है।