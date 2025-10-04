LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / तेजा सज्जा की 'मिराई' अब OTT पर, बॉक्स ऑफिस पर 'बागी 4' को किया था ढेर
'मिराई' का अब OTT पर बजेगा डंका (तस्वीर: एक्स/@tejasajja123)

लेखन नेहा शर्मा
Oct 04, 2025
12:34 pm
क्या है खबर?

साउथ के स्टार और 'हनु-मान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से लोकप्रिय हुए तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया। इसके तूफान के आगे साजिद नाडियाडवाला की टाइगर श्रॉफ अभिनीत बड़ी फिल्म 'बागी 4' के भी पसीने छूट गए। सिनेमाघरों में आते ही कई फिल्मों को धूल चटा चुकी इस फिल्म का डंका अब OTT पर भी बजने वाला है। आइए जानें कब और कहां आप इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं।

घोषणा

जियो हॉटस्टार पर इस दिन दस्तक देगी 'मिराई'

फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म 'मिराई' जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर फिल्म की डिजिटल रिलीज का ऐलान कर लिखा, '9 शास्त्र। अनंत शक्ति। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए एक महायोद्धा। मिराई, भारत का अपना सुपरहीरो, आपके घर आ रहा है, 10 अक्टूबर से सिर्फ और सिर्फ जियो हॉटस्टार पर।' फिल्म तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में उपलब्ध होगी। हिंदी वर्जन सिनेमाघरों में रिलीज होने के 2 महीने बाद OTT पर आएगा।

ट्विटर पोस्ट

कमाई

'मिराई' ने बॉक्स ऑफिस पर की थी ताबड़तोड़ कमाई

'मिराई' ने रिलीज के बाद ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया था। इसकी कहानी, विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंस और तेजा का धांसू अंदाज लोगों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल रहा। सोशल मीडिया पर भी इसे काफी तारीफें मिलीं। इस अकेली फिल्म ने 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' को तो धूल चटाई ही, साथ-साथ 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' को भी जबरदस्त टक्कर दी। 60 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 140 करोड़ रुपये कमाए थे।