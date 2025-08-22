सुनील शेट्टी ने पत्नी माना को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, खुद को बताया भाग्यशाली 

नोट

कोई शब्द नहीं, बस गले लगना- सुनील

सुनील ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'कोई शब्द नहीं, बस गले लगना... 16 से 60 साल तक आपके साथ... दोनों को लगता है कि वे भाग्यशाली हैं... 60वें जन्मदिन की शुभकामनाएं पत्नी माना।' उनका यह पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। संजय कपूर और सोनू सूद ने भी सुनील की पत्नी माना को जन्मदिन की बधाई दी है। सुनील और माना की बेटी अथिया शेट्टी ने इस पोस्ट पर लाल दिल वाले इमोजी साझा किए हैं।