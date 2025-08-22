LOADING...
सुनील शेट्टी ने पत्नी माना को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, खुद को बताया भाग्यशाली 
लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 22, 2025
04:56 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी की पत्नी माना 60 साल की हो चुकी हैं। इस खास मौके पर सुनील ने बेहद खास अंदाज में अपनी पत्नी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। अभिनेता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत वीडियो साझा किया, जिसमें वह माना के साथ नजर आ रहे हैं। इसके साथ सुनील ने एक नोट लिखकर माना के प्रति अपना प्यार जताया है। इस पोस्ट में सुनील ने खुद को भाग्यशाली बताया है।

नोट

कोई शब्द नहीं, बस गले लगना- सुनील

सुनील ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'कोई शब्द नहीं, बस गले लगना... 16 से 60 साल तक आपके साथ... दोनों को लगता है कि वे भाग्यशाली हैं... 60वें जन्मदिन की शुभकामनाएं पत्नी माना।' उनका यह पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। संजय कपूर और सोनू सूद ने भी सुनील की पत्नी माना को जन्मदिन की बधाई दी है। सुनील और माना की बेटी अथिया शेट्टी ने इस पोस्ट पर लाल दिल वाले इमोजी साझा किए हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो