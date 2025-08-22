RJ महवश ने की चिराग पासवान से मुलाकात (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rj.mahvash)

युजवेंद्र चहल की कथित गर्लफ्रेंड महवश ने की चिराग पासवान से मुलाकात, कैप्शन ने खींचा ध्यान

क्या है खबर?

RJ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महवश अक्सर किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहती हैं। अब महवश अपने नए इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। महवश ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा की है। हालांकि, उनके पोस्ट के कैप्शन ने सबका ध्यान खींच लिया। महवश ने ट्रोलर्स को चेतावनी देते हुए लिखा, 'बस अब करी ना किसी ने बदतमीजी, घर से उठवा लुंगी।'