युजवेंद्र चहल की कथित गर्लफ्रेंड महवश ने की चिराग पासवान से मुलाकात, कैप्शन ने खींचा ध्यान
क्या है खबर?
RJ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महवश अक्सर किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहती हैं। अब महवश अपने नए इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। महवश ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा की है। हालांकि, उनके पोस्ट के कैप्शन ने सबका ध्यान खींच लिया। महवश ने ट्रोलर्स को चेतावनी देते हुए लिखा, 'बस अब करी ना किसी ने बदतमीजी, घर से उठवा लुंगी।'
पोस्ट
अब मुंह मत चलाना कोई- महवश
महवश ने इस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया और लिखा, 'अब मुंह मत चलाना मुझझे कोई।' महवश का यह पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि महवश पिछले कुछ समय वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उनका नाम लगातार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ जुड़ रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों एक-दूजे को डेट कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीर
चहल भाई इस लड़की से दूर ही रहना 😃— Raghu देश प्रेमी (@Raghubharat2024) August 22, 2025
RJ Mahvash ने चिराग पासवान से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की है,
RJ Mahvash की मजेदार कैप्शन लिखा है !#ChiragPaswan #rjmahvash #meetup #viral #showstopper #entertainment #interesting #interestingcaption #caption pic.twitter.com/ABsr5h5yoy