सुनील शेट्टी के पास है होटल मैनेजमेंट की डिग्री, अभिनय के अलावा करते हैं ये काम

बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता सुनील शेट्टी का एक अलग प्रशंसक वर्ग है। एक्शन फिल्मों से लेकर कॉमेडी तक, उन्होंने दर्शकों को हर तरह की फिल्में दी हैं। सुनील ने फिल्म 'बलवान' (1992) से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। 11 अगस्त को 'अन्ना' 64 साल के हो गए हैं। आइए इस मौके पर बताते हैं कि सुनील अभिनय के अलावा क्या काम करते हैं।

बिजनेस होटल मैनेजमेंट की है डिग्री सुनील की रुचि हमेशा से बिजनेस में थी। कम ही लोग जानते हैं कि उनके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है। फिल्मी करियर के साथ ही, उन्होंने खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने अपने होटल और रेस्टोरेंट शुरू किए हैं। वह मुंबई के क्लब H2O के मालिक हैं। वह H2O से जुड़े वाटर एडवेंचर पार्क के सह-मालिक भी हैं। साथ ही उन्होंने कई स्टार्टअप में भी निवेश किया है।

काम सुनील को है क्रिकेट में दिलचस्पी सुनील का अपना प्रोडक्शन हाउस है, जिसका नाम है 'पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट'। वह एक टैलेंट मैनेजमेंट पोर्टल के संस्थापक भी हैं। सुनील 'विपला फाउंडेशन' के सलाहकार भी हैं। यह एक गैर-सरकारी संस्था है, जो शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में सक्रिय है। संगठन का उद्देश्य वंचित और मध्यम वर्गीय समुदायों को सशक्त बनाना और उनके विकास में सहयोग करना है। सुनील को क्रिकेट में दिलचस्पी है। वह सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में 'मुंबई हीरोज' क्रिकेट टीम के कप्तान हैं।