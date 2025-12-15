'चरक' का टीजर और रिलीज तारीख जारी

'द केरल स्टोरी' के बाद 'चरक' लेकर आए सुदीप्तो सेन, टीजर के साथ रिलीज तारीख जारी

लेखन ज्योति सिंह 04:55 pm Dec 15, 202504:55 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक सुदीप्तो सेन अब निर्माता की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपनी पहली फिल्म 'चरक: फेयर ऑफ फेथ' की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पर फिल्म का छोटा टीजर जारी किया गया है। साथ में रिलीज तारीख से पर्दा उठाया है। 'चरक' के निर्देशन की कमान शीलादित्य मौलिक ने संभाली हैं। राजेश भट्ट सह-निर्माता हैं, जबकि अमरनाथ झा रचनात्मक निर्देशक हैं। फारूक मलिक ने फिल्म के संवाद लिखे हैं।