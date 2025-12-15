'द केरल स्टोरी' के बाद 'चरक' लेकर आए सुदीप्तो सेन, टीजर के साथ रिलीज तारीख जारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक सुदीप्तो सेन अब निर्माता की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपनी पहली फिल्म 'चरक: फेयर ऑफ फेथ' की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पर फिल्म का छोटा टीजर जारी किया गया है। साथ में रिलीज तारीख से पर्दा उठाया है। 'चरक' के निर्देशन की कमान शीलादित्य मौलिक ने संभाली हैं। राजेश भट्ट सह-निर्माता हैं, जबकि अमरनाथ झा रचनात्मक निर्देशक हैं। फारूक मलिक ने फिल्म के संवाद लिखे हैं।
रिलीज
इस तारीख को रिलीज होगी 'चरक'
'चरक' का टीजर 22 सेकंड का है, जिसमें पूरा फोकस फिल्म के नाम पर किया गया है। इसकी कहानी बंगाल में होने वाली चरक पूजा और अंधविश्वास के इर्द-गिर्द घूमती है। इंडिया टुडे से बातचीत में, सुदीप्तो ने बताया था कि उनकी फिल्म भारतीय संस्कृति, खासकर बंगाल की संस्कृति में रची-बसी है। 6 मार्च, 2026 को 'चरक' सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। सुदीप्तो फिल्म 'द केरल स्टोरी' और 'बस्तर: द नक्सल स्टोरी' के लिए जाने जाते हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
'THE KERALA STORY' DIRECTOR SUDIPTO SEN TURNS PRODUCER WITH 'CHARAK' – 6 MARCH 2026 RELEASE... #SudiptoSen – the National Award-winning director of #TheKeralaStory – has announced the title of his debut production: #Charak – Fair Of Faith.— taran adarsh (@taran_adarsh) December 15, 2025
