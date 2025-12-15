'धुरंधर' की सुनामी कश्मीर में जारी

'धुरंधर' के तूफान का कश्मीर के शोपियां-पुलवामा में दिखा असर, हाउसफुल जा रहे शो

लेखन ज्योति सिंह 03:39 pm Dec 15, 202503:39 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' देशभर के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। इसका असर कश्मीर के उन शहरों में भी देखा रहा है, जहां मल्टीप्लेक्स न होने से अक्सर जनता फिल्मों से वंचित रह जाती है। कश्मीर के शोपियां और पुलवामा समेत अन्य छोटे शहरों में, 'धुरंधर' की धूम मची है। आलम यह है कि सिनेमाघरों में इसके शो हाउसफुल जा रहे हैं। जनता रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म को खूब पसंद कर रही है।