'धुरंधर' के तूफान का कश्मीर के शोपियां-पुलवामा में दिखा असर, हाउसफुल जा रहे शो
क्या है खबर?
बॉलीवुड की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' देशभर के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। इसका असर कश्मीर के उन शहरों में भी देखा रहा है, जहां मल्टीप्लेक्स न होने से अक्सर जनता फिल्मों से वंचित रह जाती है। कश्मीर के शोपियां और पुलवामा समेत अन्य छोटे शहरों में, 'धुरंधर' की धूम मची है। आलम यह है कि सिनेमाघरों में इसके शो हाउसफुल जा रहे हैं। जनता रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म को खूब पसंद कर रही है।
धुरंधर
'धुरंधर' देखने के लिए उमड़ रहे दर्शक
कश्मीर में रणवीर अभिनीत 'धुरंधर' देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ सिनेमाघरों का रुख कर रही है। इसका कारण फिल्म के बड़े सितारे ही नहीं, बल्कि किफायती टिकट दरें भी हैं। शोपियां और पुलवामा जैसे इन छोटे शहराें के सिनेमाघर, बड़े शहरों वाले मल्टीप्लेक्स से मुकाबला नहीं कर रहे। न ही प्रीमियम अनुभव देने का वादा करते हैं। यह सिनेमाघर सिर्फ स्थानीय जरूरताें के हिसाब से दर्शकाें को अपने पास खींच रहे हैं।
कमाई
'धुरंधर' ने 10वें दिन कर डाली सबसे ज्यादा कमाई
'धुरंधर' का खुमार लोगों पर किस कदर छाया है, ये इसकी शानदार कमाई से साफ पता चलता है। 5 दिसंबर को रिलीज इस फिल्म ने 10वें दिन 59 करोड़ रुपये का कारोबार किया। यह पिछले दिनों की कमाई के मुकाबले सबसे ज्यादा है। 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 350 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म का हिस्सा आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी हैं।