एसएस राजामौली की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया कोहराम, एक में मक्खी बनी 'बाहुबली'

मशहूर निर्देशक एसएस राजामौली फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं। राजामौली की कई फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, बल्कि भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई दी। आइए जानें बड़े पर्दे के जादूगर और मक्खी को 'बाहुबली' बनाकर पर्दे पर पेश करने वाले राजामौली की उन सुपरहिट फिल्मों के बारे में, जो सिनेमा की एक अलग ही दुनिया में ले जाती है।

#1 'बाहुबली 2' भारतीय सिनेमा के प्रेमियों को राजामौली की दूरदर्शिता और निर्देशन की क्षमता को सलाम करना ही होगा। 'बाहुबली 2' ने साबित कर दिया कि उनका निर्देशन बेजोड़ है। उनकी इस फिल्म के हर सीन में भव्यता दिखती है। एक्शन सीन और रोमांस दर्शकों की सांसें थाम देते हैं। IMDb पर इसे 8.2 रेटिंग मिली है। ये फिल्म जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है। दुनियाभर में इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने 1,788 करोड़ रुपये कमाए थे।

#2 'बाहुबली: द बिगनिंग' राजामौली की फिल्मों में 'बाहुबली: द बिगनिंग' IMDb पर लोकप्रियता के मामले में दूसरे स्थान पर है। 8.0 IMDb रेटिंग वाली इस फिल्म ने भारतीय फिल्म निर्माण और निर्देशन जगत में एक नई मिसाल कायम की। एक बार फिर राजामौली ने साबित कर दिया कि उनका नाम दुनिया के नामी निर्देशकों में क्यों लिया जाता है। जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म उपलब्ध है। 180 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 650 करोड़ रुपये कमाए थे।

#3 'RRR' राजामौली की पैन इंडिया फिल्म 'RRR' ने पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। इस फिल्म के जरिए आलिया भट्ट ने साउथ में कदम रखा, वहीं राम चरण और जूनियर एनटीआर की लोकप्रियता में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। फिल्म के गाने 'नाटू-नाटू' गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर तक जीता। IMDb पर इसे 7.8 रेटिंग मिली है। 'RRR' जियो हॉटस्टार और ZEE5 पर देखी जा सकती है। दुनियाभर में 'RRR' ने 1,230 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

#4 और #5 'मगधीरा' और 'ईगा' (मक्खी) राजामौली की 'मगधीरा' की कहानी पुनर्जन्म के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में राम चरण और काजल अग्रवाल ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। लगभग 40 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस रोमांटिक-एक्शन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये की कमाई की। ये फिल्म जियो सिनेमा और MX प्लेयर पर है। दूसरी ओर 30 से 40 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'ईगा' ने लगभग 130 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म ने कई फिल्मफेयर पुरस्कार और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते।