प्रेम चोपड़ा अस्पताल से लौटे घर, दामाद की बात सुनकर राहत की सांस लेंगे प्रशंसक

बयान

"वो घर वापस आ गए हैं और बिल्कुल ठीक हैं"

प्रेम चोपड़ा के दामाद और अभिनेता विकास भल्ला ने इंडिया टुडे से इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "वो घर वापस आ गए हैं और बिल्कुल ठीक हैं।" विकास ने पहले भी बताया था कि अभिनेता को केवल एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत कभी गंभीर नहीं थी। उन्होंने कहा था कि छाती में संक्रमण और पहले से चल रही दिल की समस्या के कारण डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी।