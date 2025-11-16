प्रेम चोपड़ा अस्पताल से लौटे घर, दामाद की बात सुनकर राहत की सांस लेंगे प्रशंसक
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की सेहत को लेकर प्रशंसक चिंता में थे, लेकिन अब एक राहतभरी खबर सामने आई है। दरअसल, अभिनेता को करीब 1 हफ्ते बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उनके दामाद विकास भल्ला ने अपने ससुर की सेहत पर बात की। उनकी बात सुनकर फैंस की चिंता दूर हो जाएगी। प्रेम चोपड़ा को दिल से जुड़ी समस्या के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था।
बयान
"वो घर वापस आ गए हैं और बिल्कुल ठीक हैं"
प्रेम चोपड़ा के दामाद और अभिनेता विकास भल्ला ने इंडिया टुडे से इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "वो घर वापस आ गए हैं और बिल्कुल ठीक हैं।" विकास ने पहले भी बताया था कि अभिनेता को केवल एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत कभी गंभीर नहीं थी। उन्होंने कहा था कि छाती में संक्रमण और पहले से चल रही दिल की समस्या के कारण डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी।
लोकप्रियता
बॉलीवुड के मशहूर खलनायक हैं प्रेम चोपड़ा
बता दें 90 साल के प्रेम चोपड़ा का करियर 6 दशकों से भी लंबा है और उन्होंने 380 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर खलनायकों में गिना जाता है। शुरुआत में उन्होंने हीरो वाले किरदार निभाए। कई सकारात्मक भूमिकताएं निभाईं, लेकिन उन्हें खलनायक बनकर ज्यादा प्रसिद्धि मिली। मनोज कुमार की 'उपकार' से लेकर राजेश खन्ना की 'दो रास्ते' तक, अभिनेता ने न जाने कितनी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं।