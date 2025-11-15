प्रभास का सबसे बड़ा दांव, 'नाटू-नाटू' वाले प्रेम रक्षित के साथ इतिहास रचने को तैयार

भारतीय सिनेमा में एक बार फिर कुछ ऐसा होने जा रहा है, जो अब तक कभी नहीं हुआ। प्रभास अपनी अगली पैन इंडिया फिल्म से बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं। इसके लिए उन्होंने ऑस्कर जीत चुके ' नाटू-नाटू ' वाले कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित से हाथ मिलाया है। अपने इशारों पर पूरे साउथ को नचाने वाले रक्षित इस फिल्म के जरिए निर्देशन की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। प्रभास के साथ मिलकर वो एक बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं।

योजना निर्देशक की टोपी पहनकर धमाका करने को तैयार रक्षित प्रेम रक्षित, जिनकी कोरियोग्राफी ने 'नाटू नाटू' को ऑस्कर तक पहुंचाया, अब कैमरे के पीछे खड़े होकर प्रभास के साथ एक बड़े पैमाने पर एक फिल्म बनाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक जबरदस्त सिनेमाई अनुभव होगा। इसका स्तर, विज़ुअल्स और एक्शन कुछ इस तरह से डिजाइन किए जाएंगे, जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया। फिल्म को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है।

रचनात्मकता एक अनोखी दुनिया गढ़ने वाले हैं रक्षित पिंकविला की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फिल्म के जरिए रक्षित एक बिल्कुल अनोखी दुनिया रचने वाले हैं। जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान होने वाला है। भले ही इस खबर पर अभी प्रेम या प्रभास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस खबर से सुपरस्टार और कोरयोग्राफर के प्रशंसक खुशी से झूम उठे हैं। प्रभास जहां फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, वहीं उनकी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' भी आने वाली है।