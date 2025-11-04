महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म का नहीं बदलेगा नाम, जानिए क्या है वजह

महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म का नहीं बदलेगा नाम

लेखन ज्योति सिंह 02:28 pm Nov 04, 202502:28 pm

क्या है खबर?

एसएस राजामौली अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म को लेकर काफी समय से चर्चा में हैं। अभिनेता महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा और और पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म के मुख्य किरदार होंगे। पिछले महीने खबर आई थी कि निर्माता इस फिल्म का नाम 'वाराणसी' रखने वाले हैं। इतना साधारण नाम बाहर आने से लोग नाखुश थे और सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। ताजा जानकारी है कि निर्माता फिलहाल यही नाम रखने वाले हैं, जिसके पीछे एक खास कारण है।