महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म का नहीं बदलेगा नाम, जानिए क्या है वजह

महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म का नहीं बदलेगा नाम, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
एसएस राजामौली अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म को लेकर काफी समय से चर्चा में हैं। अभिनेता महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा और और पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म के मुख्य किरदार होंगे। पिछले महीने खबर आई थी कि निर्माता इस फिल्म का नाम 'वाराणसी' रखने वाले हैं। इतना साधारण नाम बाहर आने से लोग नाखुश थे और सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। ताजा जानकारी है कि निर्माता फिलहाल यही नाम रखने वाले हैं, जिसके पीछे एक खास कारण है।
वजह
निर्माताओं ने इस वजह से रखा ये नाम
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने बताया कि निर्माता फिल्म का नाम 'वाराणसी' रखने पर एकमत हैं। उन्होंने कहा, "फिल्म की कहानी के हिसाब से यह एक उपयुक्त शीर्षक है। इसलिए, वे अपनी फिल्म का नाम वाराणसी रखने के लिए बहुत उत्सुक थे।" सूत्र ने आगे बताया कि पहले शीर्षक का अधिकार किसी और के पास था, लेकिन राजामौली की टीम ने संपर्क किया और अधिकार हासिल कर लिया। 'RRR' के बाद, राजामौली की ये अगली फिल्म है।
घोषणा
रामोजी फिल्म सिटी में होगी घोषणा
रिपोर्ट के मुताबिक, 15 नवंबर को निर्माता हैदराबाद के रामोजी राव फिल्म सिटी में एक भव्य समारोह आयोजित करेंगे। फिल्म की कास्ट के अलावा, ऑस्कर विजेता संगीत निर्देशक एमएम कीरावनी और टीम के अन्य सदस्य इसमें शामिल होंगे। निर्माता कार्यक्रम में बड़ा खुलासा कर सकते हैं। प्रशंसक इसका सीधा प्रसारण जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे। बता दें कि राजामौली की यह फिल्म 120 देशों में रिलीज की जाएगी। फिलहाल के लिए इसका नाम 'SSMB 29' रखा गया है।