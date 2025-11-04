'मस्ती 4' का ट्रेलर हुआ जारी, रितेश-विवेक और आफताब की तिकड़ी धमाल मचाने को तैयार

रिलीज

इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी 'मस्ती 4'

'मस्ती 4' का ट्रेलर 3 मिनट 4 सेकंड का है, जिसमें रितेश, विवेक और आफताब अपनी एडल्ट काॅमेडी से लोगों को हंसाते दिखाई देते हैं। ट्रेलर में काफी हद तक एडल्ट पंच भी शामिल किए गए हैं। अरशद वारसी और तुषार कपूर का कैमियो एक तोहफे के तौर पर देखा जा सकता है। 'मस्ती 4' इसी महीने 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी टक्कर फरहान अख्तर की '120 बहादुर' और विजय वर्मा की 'गुस्ताख दिल' से होगी।