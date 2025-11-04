LOADING...
'मस्ती 4' का ट्रेलर हुआ जारी, रितेश-विवेक और आफताब की तिकड़ी धमाल मचाने को तैयार

लेखन ज्योति सिंह
Nov 04, 2025
02:05 pm
अभिनेता रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदसानी की तिकड़ी फिर से धमाल मचाने के लिए तैयार है। तीनों की आगामी एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म का निर्देशन मिलाप मिलन जावेरी ने किया है, जबकि इंद्र कुमार, अशोक ठकेरिया, अमर झुनझुनवाला, शिखा करण अहलूवालिया, एकता कपूर, शोभा कपूर और उमेश कुमार भंसाल निर्माता हैं। तीन 'मस्ती' के बाद, चौथी किस्त की कहानी लव वीजा के इर्द-गिर्द घूमती है। आइए जानते हैं रिलीत तारीख।

इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी 'मस्ती 4' 

'मस्ती 4' का ट्रेलर 3 मिनट 4 सेकंड का है, जिसमें रितेश, विवेक और आफताब अपनी एडल्ट काॅमेडी से लोगों को हंसाते दिखाई देते हैं। ट्रेलर में काफी हद तक एडल्ट पंच भी शामिल किए गए हैं। अरशद वारसी और तुषार कपूर का कैमियो एक तोहफे के तौर पर देखा जा सकता है। 'मस्ती 4' इसी महीने 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी टक्कर फरहान अख्तर की '120 बहादुर' और विजय वर्मा की 'गुस्ताख दिल' से होगी।

