महेश बाबू-प्रियंका चोपड़ा की फिल्म का नया नाम चर्चा में, लोग बोले- कुछ और नहीं मिला?
क्या है खबर?
महेश बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'SSMB 29' काफी समय से चर्चाओं में है। फिल्म का निर्देशन एसएस राजामौली कर रहे हैं, इसलिए प्रशंसकों की उम्मीदें ज्यादा हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस फिल्म का नाम क्या होगा। 'महाराज', 'GEN63' और 'ग्लोबट्रॉटर' के बाद चर्चा है कि निर्माता फिल्म का शीर्षक 'वाराणसी' रखेंगे। 50 करोड़ की लागत से वाराणसी में फिल्म का सेट भी बनाया गया है। हालांकि, लोगों को फिल्म का ये नाम रास नहीं आ रहा है।
प्रतिक्रिया
लोगों ने दिया फिल्म का नाम बदलने का सुझाव
'SSMB 29' को लेकर चर्चा है कि निर्माता अगले महीने नवंबर में बड़ा खुलासा करने की योजना बना रहे हैं। उधर, प्रशंसक दुखी हैं कि 120 देशों में रिलीज होने वाली पैन वर्ल्ड फिल्म को इतना साधारण नाम देने की चर्चा क्यों है? सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, 'बस नाम बदल देना इसका।' एक ने लिखा, 'कोई और नाम नहीं मिला?' 'SSMB 29' की हीरोइन प्रियंका चोपड़ा हैं। ऑस्कर विजेता एमएम कीरवानी इसके संगीतकार हैं।