महेश बाबू-प्रियंका चोपड़ा की फिल्म का नया नाम चर्चा में, लोग बोले- कुछ और नहीं मिला?

प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की फिल्म को मिला नया नाम?

लेखन ज्योति सिंह 01:23 pm Oct 09, 202501:23 pm

क्या है खबर?

महेश बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'SSMB 29' काफी समय से चर्चाओं में है। फिल्म का निर्देशन एसएस राजामौली कर रहे हैं, इसलिए प्रशंसकों की उम्मीदें ज्यादा हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस फिल्म का नाम क्या होगा। 'महाराज', 'GEN63' और 'ग्लोबट्रॉटर' के बाद चर्चा है कि निर्माता फिल्म का शीर्षक 'वाराणसी' रखेंगे। 50 करोड़ की लागत से वाराणसी में फिल्म का सेट भी बनाया गया है। हालांकि, लोगों को फिल्म का ये नाम रास नहीं आ रहा है।