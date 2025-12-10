शाहरुख खान फैशन की दुनिया में भी छाए (तस्वीर: एक्स/@SRKUniverse)

शाहरुख खान ने फैशन की दुनिया में भी रचा इतिहास, सबको पीछे छोड़ जीता ये खिताब

लेखन नेहा शर्मा 02:14 pm Dec 10, 202502:14 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस के ही नहीं, बल्कि फैशन की दुनिया के भी बादशाह हैं। ग्लोबल फैशन प्लेटफॉर्म ने उन्हें दुनिया के 67 सबसे स्टाइलिश सितारों की सूची में शामिल किया है और खास बात ये है कि इस सूची में हॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां भी शाहरुख से पीछे रह गईं। किंग खान के प्रशंसकों के लिए ये पल किसी जश्न से कम नहीं है।