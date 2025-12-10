शाहरुख खान ने फैशन की दुनिया में भी रचा इतिहास, सबको पीछे छोड़ जीता ये खिताब
क्या है खबर?
शाहरुख खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस के ही नहीं, बल्कि फैशन की दुनिया के भी बादशाह हैं। ग्लोबल फैशन प्लेटफॉर्म ने उन्हें दुनिया के 67 सबसे स्टाइलिश सितारों की सूची में शामिल किया है और खास बात ये है कि इस सूची में हॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां भी शाहरुख से पीछे रह गईं। किंग खान के प्रशंसकों के लिए ये पल किसी जश्न से कम नहीं है।
उपलब्धि
दुनिया के सबसे स्टाइलिश लोगों में से एक शाहरुख
शाहरुख को साल 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स की 67 सबसे स्टाइलिश लोगों की सूची में शामिल किया गया है। इसमें हॉलीवुड के दिग्गज सितारे जेनिफर लॉरेंस, सब्रीना कारपेंटर, रैपर एसैप रॉकी भी शामिल हैं। इस साल मई में शाहरुख ने मेट गाला में शिरकत की थी, जिसे मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने डिजाइन किया था। यही उनके इस ग्लोबल स्टाइल पहचान का मुख्य कारण बना। 60 की उम्र में शाहरुख ने साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है।
फैशन इवेंट
शाहरुख ने मेट गाला में बिखेरा था जलवा
ये सूची उन लोगों के सम्मान में बनाई गई है, जिन्होंने अपने खास अंदाज और अनोखे फैशन चुनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई है। शाहरुख का इस सूची में नाम आना भारतीय सिनेमा के लिए गर्व की बात है। शाहरुख को मेट गाला में शानदार डेब्यू के लिए भी खूब तारीफ मिली। इस फैशन इवेंट में पहली बार शाहरुख ने शिरकत की थी और अपने लुक से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था।