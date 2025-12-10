कृतिका कामरा को मिला प्यार, 7 साल बड़े इस क्रिकेट होस्ट को कर रही हैं डेट

कृतिका कामरा ने अपने रिश्ते की पुष्टि की

लेखन ज्योति सिंह 02:02 pm Dec 10, 202502:02 pm

क्या है खबर?

टीवी शो 'कितनी मोहब्बत है' से मशहूर हुईं अभिनेत्री कृतिका कामरा इन दिनों प्यार में हैं। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। कृतिका के डेटिंग पार्टनर को लेकर काफी समय से अफवाहें आ रही थीं, जिनपर आखिरकार उन्होंने मुहर लगा दी है। उन्होंने बताया है कि वह जाने-माने क्रिकेट होस्ट गौरव कपूर को डेट कर रही हैं। इस खबर से उनके प्रशंसक भी खुश नजर आ रहे हैं।