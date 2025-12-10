कृतिका कामरा को मिला प्यार, 7 साल बड़े इस क्रिकेट होस्ट को कर रही हैं डेट

कृतिका कामरा को मिला प्यार, 7 साल बड़े इस क्रिकेट होस्ट को कर रही हैं डेट
क्या है खबर?
टीवी शो 'कितनी मोहब्बत है' से मशहूर हुईं अभिनेत्री कृतिका कामरा इन दिनों प्यार में हैं। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। कृतिका के डेटिंग पार्टनर को लेकर काफी समय से अफवाहें आ रही थीं, जिनपर आखिरकार उन्होंने मुहर लगा दी है। उन्होंने बताया है कि वह जाने-माने क्रिकेट होस्ट गौरव कपूर को डेट कर रही हैं। इस खबर से उनके प्रशंसक भी खुश नजर आ रहे हैं।
पोस्ट
कृतिका ने पोस्ट में दिखाया बॉयफ्रेंड का चेहरा
कृतिका ने इंस्टाग्राम पर कई सारी तस्वीरें साझा की हैं जिसमें उन्हें होस्ट गौरव के साथ खाने का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। अभिनेत्री ने कैप्शन दिया, 'ब्रेकफास्ट के साथ।' देखते ही देखते उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा, 'ये दोनों ही मेरे पसंदीदा हैं।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'हमारे कपल को बधाई!' कुछ अन्य यूजर ने दिल और फायर इमोजी के साथ अपनी खुशी को जाहिर किया है।
परिचय
जानिए कौन हैं कृतिका के बॉयफ्रेंड गौरव
44 साल के गौरव दिल्ली के रहने वाले हैं जो क्रिकेट होस्ट के अलावा, मशहूर कंटेंट प्रोड्यूसर भी हैं। उन्हाेंने IPL के प्री-मैच शो, टी20 मैचों की कवरेज और यूट्यूब शो 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस' से खूब शोहरत हासिल की है। हालांकि, गौरव ने अपने करियर की शुरुआत FM रेडियो से की थी। 37 साल की कृतिका संग रिश्ते में आने से पहले उन्होंने 2014 में, मॉडल कीरत भट्टल से शादी रचाई थी, लेकिन 2021 में उनका तलाक हो गया था।