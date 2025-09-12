सोनी लिव पर इस साल आएंगी ये वेब सीरीज, 'महारानी 4' समेत यहां देखिए पूरी सूची

लोकप्रिय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सोनी लिव ने अपनी इस साल आने वाली कई हिंदी वेब सीरीज की घोषणा की है, जिसमें नए ओरिजिनल और पुराने पसंदीदा शो शामिल हैं। इनसे टीवी और फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकार जुड़े हुए हैं। इनमें 'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' के अगले भाग से लेकर हुमा कुरैशी की हिट वेब सीरीज 'महारानी' का अगला सीजन तक शामिल है। सोनी लिव पर इस साल कौन-सी सीरीज स्ट्रीमिंग के लिए तैयार हैं, आइए जानते हैं।

#1 और #2 'महारानी 4' और 'स्कैम 2010: द सुब्रता रॉय सागा' हुमा कुरैशी ने अपनी राजनीतिक ड्रामा वेब सीरीज 'महारानी' के जरिए OTT पर खूब शोहरत बटोरी है। सोनी लिव ने इसके चौथे सीजन की घोषण कर दी है, जो इसी साल दर्शकों के बीच आएगा और हुमा एक बार फिर रानी भारती का किरदार निभाकर दर्शकों के बीच अपना जादू चलाएंगी। उधर निर्देशक हंसल मेहता अपनी लोकप्रिय सीरीज 'स्‍कैम' का तीसरा सीजन 'स्कैम 2010: द सुब्रता रॉय सागा' लेकर आ रहे हैं। इसमें सुब्रत रॉय की कहानी देखने को मिलेगी।

#3 और #4 'गुल्लक 5' और 'अनदेखी 4' सोनी लिव पर भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सीरीज में से एक 'गुल्लक' का पांचवें सीजन भी घर-घर महकने को तैयार है। इसका हरेक सीजन ऐसा महका कि इनकी खुशबू आज भी बरकरार है। दूसरी ओर सोनी-लिव की क्राइम सीरीज 'अनदेखी' साल 2020 में शुरू हुई थी। इस सीरीज में हर्ष छाया दिब्येंदु भट्टाचार्य, सूर्या शर्मा और आंचल सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई है। अब रोमांच से लबरेज 'अनदेखी' का चौथा सीजन धूम मचाने को तैयार है।

#5 'डायनासिटी: मोह निष्ठा सत्ता' रवीना टंडन अब तक 'अरणायक' और 'कर्मा कॉलिंग' जैसी कई वेब सीरीज में अपना दमखम दिखा चुकी हैं। अब उनकी एक नई सीरीज आ रही है, जिसका नाम है 'डायनासिटी: मोह निष्ठा सत्ता'। ये एक जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा सीरीज है। इसमें रवीना के साथ रोनित रॉय, प्रकाश बेलावाड़ी और गुरफतेह पीरजादा भी हैं। इसके अलावा निखिल आडवाणी की सीरीज 'फ्रीडम एट मिडनाइट' का दूसरा सीजन 'फ्रीडम एट मिडनाइट 2' भी दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए तैयार है।