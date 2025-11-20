सोनम कपूर दूसरी बार बनने वाली हैं मां, कुछ इस अंदाज में किया प्रेग्नेंसी का ऐलान

इसी साल अक्टूबर में खबर आई थी कि अभिनेत्री सोनम कपूर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। उनकी प्रेग्नेंसी की खबरें जोराें पर थीं और अब आखिरकार सोनम ने खुद सोशल मीडिया पर ये ऐलान कर दिया है कि वो और उनके पति आनंद आहूजा अपने परिवार में दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर स्टाइलिश तस्वीरों के साथ ये घोषणा की है।

घोषणा सोनम ने यूं दी खुशखबरी कई महीनों तक फैंस को इंतजार करवाने के बाद, अभिनेत्री सोनम कपूर ने गुरुवार को अपने अनोखे अंदाज में इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की। उन्होंने प्रिंसेस डायना जैसी हॉट पिंक ड्रेस पहनी और खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं, जिसमें उनका बेबी बम्प दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में सोनम ने लिखा, 'मां।' सोनम का ये पोस्ट वायरल हो रहा है। पत्रलेखा समेत कई बॉलीवुड सिताराें ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।

खुशखबरी पहली बार कब मां बनी थीं सोनम? सोनम-आनंद का साल 2022 में पहला बच्चा हुआ था, जिसका नाम वायु है। अब 40 की उम्र में अभिनेत्री दूसरी बार मां बनेंगी। कपूर और आहूजा परिवार में खुशी का माहौल है. दोनों परिवार अब नन्हे मेहमान के बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। खुद सोनम ने सोशल मीडिया पर ये खुशखबरी दे दी है तो उनके प्रशंसक भी फूले नहीं समा रहे हैं। कई सालों की डेटिंग के बाद सोनम ने मई, 2018 में आनंद से शादी रचाई थी।

पहली मुलाकात सोनम और आनंद की पहली मुलाकात सोनम और आनंद की पहली मुलाकात फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' के प्रचार के दौरान हुई थी। इस बारे में अभिनेत्री ने खुद अपने इंस्टा लाइव पर बताया था। साल 2014 में हुई पहली मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को फेसबुक पर एड कर लिया था। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। देखते ही देखते इनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला।