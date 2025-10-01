सोनम कपूर कर रहीं दूसरे बच्चे की उम्मीद, पति आनंद आहूजा के साथ जल्द देंगी खुशखबरी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर अपनी गर्ववस्था को लेकर फिर से चर्चा में आ गई हैं। अभिनेत्री अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। जल्द ही सोनम और उनके पति आनंद आहूजा ये खुशखबरी दे सकते हैं। सोनम ने 20 अगस्त, 2022 को अपने पहले बच्चे वायु का स्वागत किया था। अब इसके 3 साल बाद वह दूसरे बच्चे का स्वागत करेंगी। सोनम और आनंद इस खुशखबरी को कब अपने प्रशंसकों के साथ साझा करेंगे, ये देखना बाकी है।
सूत्र
दंपति के करीबी सूत्रों ने की पुष्टि
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, सोनम और आनंद से जुड़े सूत्र ने बताया है कि अभिनेत्री वर्तमान में अपनी दूसरी तिमाही में हैं। फिलहाल परिवार दूसरे बच्चे के जन्म को लेकर काफी उत्साहित है। सूत्र ने यह भी बताया है कि सोनम और आनंद जल्द ही इस खुशखबरी को आधिकारिक तौर पर साझा करेंगे। उधर, सोनम के प्रशंसक भी इस खुशखबरी को जानने के बाद से खुश हैं।
शादी
7 साल पहले रचाई थी शादी
सोनम और आनंद ने 7 साल पहले 18 मई, 2018 में शादी रचाई थी। शादी का कार्यक्रम काफी निजी रखा गया था, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी रिश्तेदार शामिल हुए थे। 2022 में पहली बार मां बनने के बाद सोनम ने काफी हद तक फिल्मों से दूरी बना ली है। वह अपने बेटे वायु की परवरिश पर पूरा ध्यान दे रही हैं। अभिनेत्री सोशल मीडिया पर बेटे और पति के साथ हमेशा तस्वीरें साझा करती रहती हैं।