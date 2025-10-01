सोनम कपूर फिर बनेंगी मां (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sonamkapoor)

सोनम कपूर कर रहीं दूसरे बच्चे की उम्मीद, पति आनंद आहूजा के साथ जल्द देंगी खुशखबरी

लेखन ज्योति सिंह 11:23 am Oct 01, 202511:23 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर अपनी गर्ववस्था को लेकर फिर से चर्चा में आ गई हैं। अभिनेत्री अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। जल्द ही सोनम और उनके पति आनंद आहूजा ये खुशखबरी दे सकते हैं। सोनम ने 20 अगस्त, 2022 को अपने पहले बच्चे वायु का स्वागत किया था। अब इसके 3 साल बाद वह दूसरे बच्चे का स्वागत करेंगी। सोनम और आनंद इस खुशखबरी को कब अपने प्रशंसकों के साथ साझा करेंगे, ये देखना बाकी है।