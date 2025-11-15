राजकुमार राव और पत्रलेखा के घर गूंजीं किलकारियां, शादी की सालगिरह पर मिली खुशखबरी

बॉलीवुड की चर्चित जोड़ियों में से एक राजकुमार राव और पत्रलेखा अपनी जिंदगी के सबसे खास पल का जश्न मना रहे हैं। 15 नवंबर को अपनी शादी की चौथी सालगिरह पर उन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। इस नए आगमन ने उनके परिवार में खुशियों की सौगात ला दी है और उनके प्रशंसक भी इस खबर से बेहद उत्साहित हैं। पत्रलेखा ने बेटी को जन्म दिया है। दोनों ने खुद सोशल मीडिया पर ये खुशखबरी साझा की है।

खुशखबरी सालगिरह पर मिला सबसे बड़ा आशीर्वाद राजकुमार राव और पत्रलेखा ने सुबह-सुबह अपने प्रशंसकों को ये खुशखबरी दी कि उनके घर एक नन्ही परी का आगमन हुआ है। यह और भी खास बन गया, क्योंकि ऐसा उनकी शादी की सालगिरह के दिन हुआ। दोनों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भगवान ने उन्हें उनकी चौथी सालगिरह पर सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया। बता दें कि पिछले दिनों कैटरीना कैफ और विक्की कौशन भी माता-पिता बने थे। कैटरीना ने बेटे को जन्म दिया था।

खुशी सातवें आसमान पर राजकुमार और पत्रलेखा राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपने इंस्टा पोस्ट के साथ जो पोस्टर साझा किया है, उसमें लिखा है, 'हम सातवें आसमान पर हैं। भगवान ने हमें एक बेटी का आशीर्वाद देकर हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया है।' 15 नवंबर को राजकुमार और पत्रलेखा की शादी को 4 साल पूरे हुए हैं। बता दें कि इसी साल जुलाई में राजकुमार ने अपनी पत्नी की प्रेग्नेंसी की खबरों पर सोशल मीडिया पर मोहर लगाते हुए लिखा था कि बेबी आने वाला है।