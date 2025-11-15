राजकुमार राव और पत्रलेखा के घर गूंजीं किलकारियां, शादी की सालगिरह पर मिली खुशखबरी
क्या है खबर?
बॉलीवुड की चर्चित जोड़ियों में से एक राजकुमार राव और पत्रलेखा अपनी जिंदगी के सबसे खास पल का जश्न मना रहे हैं। 15 नवंबर को अपनी शादी की चौथी सालगिरह पर उन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। इस नए आगमन ने उनके परिवार में खुशियों की सौगात ला दी है और उनके प्रशंसक भी इस खबर से बेहद उत्साहित हैं। पत्रलेखा ने बेटी को जन्म दिया है। दोनों ने खुद सोशल मीडिया पर ये खुशखबरी साझा की है।
खुशखबरी
सालगिरह पर मिला सबसे बड़ा आशीर्वाद
राजकुमार राव और पत्रलेखा ने सुबह-सुबह अपने प्रशंसकों को ये खुशखबरी दी कि उनके घर एक नन्ही परी का आगमन हुआ है। यह और भी खास बन गया, क्योंकि ऐसा उनकी शादी की सालगिरह के दिन हुआ। दोनों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भगवान ने उन्हें उनकी चौथी सालगिरह पर सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया। बता दें कि पिछले दिनों कैटरीना कैफ और विक्की कौशन भी माता-पिता बने थे। कैटरीना ने बेटे को जन्म दिया था।
ट्विटर पोस्ट
राजकुमार-पत्रलेखा ने साझा की ये तस्वीर
November 15, 2025
खुशी
सातवें आसमान पर राजकुमार और पत्रलेखा
राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपने इंस्टा पोस्ट के साथ जो पोस्टर साझा किया है, उसमें लिखा है, 'हम सातवें आसमान पर हैं। भगवान ने हमें एक बेटी का आशीर्वाद देकर हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया है।' 15 नवंबर को राजकुमार और पत्रलेखा की शादी को 4 साल पूरे हुए हैं। बता दें कि इसी साल जुलाई में राजकुमार ने अपनी पत्नी की प्रेग्नेंसी की खबरों पर सोशल मीडिया पर मोहर लगाते हुए लिखा था कि बेबी आने वाला है।
बधाई
इन सितारों ने दी मुबारकबाद
राजकुमार-पत्रलेखा को उनके प्रशंसकों समेत बॉलीवुड के कई कलाकारों ने शुभकामनाएं दी हैं। विक्की कौशल ने लिखा, 'बधाई हो। ईश्वर की कृपा बनी रहे।' कृति सैनन ने भी दोनों का बधाई दी, वहीं मलाइका अरोड़ा ने लिखा, 'शुभकामनाएं।' इसके अलावा सुनील ग्रोवर ने लिखा, बधाई हो, 'राजुकमारी आई है। फराह खान लिखती हैं, 'दोनों को हार्दिक बधाई। जीवन के इस खूबसूरत चरण का आनंद लें और बच्चे से जुड़ी किसी भी सलाह के लिए याद रखें। मैं हूं ना।'
शादी
कब हुई थी राजकुमार और पत्रलेखा की शादी?
राजकुमार और पत्रलेखा 15 नवंबर, 2021 में शादी के बंधन में बंधे थे। राजकुमार को पहली बार पत्रलेखा ने फिल्म 'लव सेक्स और धोखा' में देखा था, वहीं राजकुमार ने उन्हें एक विज्ञापन में देखा था। राजकुमार को तो पत्रलेखा पहली ही नजर में पसंद आ गई थीं, लेकिन पत्रलेखा को राजकुमार कुछ ज्यादा पसंद नहीं आए थे। साल 2014 में जब उन्होंने फिल्म 'सिटीलाइट्स' में पहली बार साथ काम किया, तब उनके बीच नजदीकियां बढ़ी थीं।